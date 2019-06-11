США ввели санкции против багдадской компании за связи с иранским КСИР

Источник материала: Интерфакс

Минфин США ввел санкции в отношении базирующейся в Багдаде компании South Wealth Resources Company, обвинив ее в связях с иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), сообщает в среду американское ведомство.

Также санкции вводятся в отношении двух физических лиц, связанных с этой компанией.

Компания, по утверждению Минфина США, "передала оружие стоимостью в сотни миллионов долларов иракским боевикам, поддерживаемым силами "Кудс" КСИР".

В апреле США объявили КСИР международной террористической организацией. В результате, в США считается незаконным предоставление материальной помощи КСИР.

В рамках санкций замораживаются все активы подсанкционных лиц в США, гражданам США запрещается вести бизнес с ними.