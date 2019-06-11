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США ввели санкции против багдадской компании за связи с иранским КСИР

12.06.2019 18:02 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Минфин США ввел санкции в отношении базирующейся в Багдаде компании South Wealth Resources Company, обвинив ее в связях с иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), сообщает в среду американское ведомство.

Также санкции вводятся в отношении двух физических лиц, связанных с этой компанией.

Компания, по утверждению Минфина США, "передала оружие стоимостью в сотни миллионов долларов иракским боевикам, поддерживаемым силами "Кудс" КСИР".

В апреле США объявили КСИР международной террористической организацией. В результате, в США считается незаконным предоставление материальной помощи КСИР.

В рамках санкций замораживаются все активы подсанкционных лиц в США, гражданам США запрещается вести бизнес с ними.

 
 
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Минфин США ввел санкции в отношении базирующейся в Багдаде компании South Wealth Resources Company, обвинив ее в связях с иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР),...
 
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