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США ввели санкции против багдадской компании за связи с иранским КСИР
Источник материала: Интерфакс
Минфин США ввел санкции в отношении базирующейся в Багдаде компании South Wealth Resources Company, обвинив ее в связях с иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), сообщает в среду американское ведомство.
Также санкции вводятся в отношении двух физических лиц, связанных с этой компанией.
Компания, по утверждению Минфина США, "передала оружие стоимостью в сотни миллионов долларов иракским боевикам, поддерживаемым силами "Кудс" КСИР".
В апреле США объявили КСИР международной террористической организацией. В результате, в США считается незаконным предоставление материальной помощи КСИР.
В рамках санкций замораживаются все активы подсанкционных лиц в США, гражданам США запрещается вести бизнес с ними.
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Минфин США ввел санкции в отношении базирующейся в Багдаде компании South Wealth Resources Company, обвинив ее в связях с иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР),...
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