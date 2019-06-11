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ПАСЕ ждет срочной реакции Венецианской комиссии по поводу законности последних решений КС Молдовы

12.06.2019 17:59 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Содокладчики ПАСЕ по Молдове Эгидиус Варейкис (Литва) и Мэривонн Блондин (Франция) просят Венецианскую комиссию в срочном порядке высказаться по поводу решений Конституционного суда Молдовы и призывают все политические силы страны проявлять сдержанность.

Как сообщили "Интерфаксу" в представительстве Совета Европы в Молдову, содокладчики ПАСЕ "выразили серьезное беспокойство по поводу происходящих в Молдове событий".

"На протяжении последних дней Молдова находится в ситуации политической и юридической неразберихи из-за решения Конституционного суда, который обозначил крайний срок для возможности формирования правительства и роспуска парламента (7 июня), несмотря на достижение соглашения (между ПСРМ и блоком ACUM - ИФ), формирования правящей коалиции и функционального правительства", - говорится в коммюнике ПАСЕ.

"Мы ждем срочного решения Венецианской комиссии по поводу законности последних решений КС и настоятельно призываем все политические силы проявлять сдержанность, уважать демократические принципы и волю народа. Политические лидеры обязаны обеспечить, чтобы государственные институты действовали в интересах молдавского народа и не препятствовать нормальному функционированию демократических институтов", - говорится в документе.

ПАСЕ "продолжит внимательно следить за ситуацией в Молдове и начнет действовать в случае необходимости".

Как сообщалось, генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд обратился в Венецианскую комиссию с настоятельным призывом "срочно высказать свое мнение о последних решениях Конституционного суда Молдовы, в том числе об условиях роспуска парламента". Венецианская комиссия Совета Европы сообщила, что выдаст заключение по ситуации в Молдове 21 июня.

Как сообщалось, парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Это произошло после того, как Конституционный суд постановил, что президент обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, так как парламент в течение 90 дней после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.

Партия социалистов и правый блок ACUM считают, что отведенный срок не истек, так как в Конституции говорится о сроке в три месяца, а не 90 дней. В минувшую субботу они подписали соглашение о "деолигархизации" Молдовы, после чего созвали заседание парламента.

На заседании избран спикер и вице-спикеры парламента, утверждена его структура, сформировано Постоянное бюро. Председателем парламента назначена председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный. Также, в субботу парламент утвердил новый состав правительства Молдовы во главе с лидером правой партии Действия и солидарности Майей Санду. Министром внутренних дел назначен другой лидер правой оппозиции - Андрей Нэстасе.

Конституционный суд сразу же объявил действия парламента незаконными. Демократическая партия не признает новую власть и не намерена передать управление страной новому правительству.

Посольства США и России, а также Делегация Европейского союза в Молдове выступили в поддержку парламента и сформированного им правительства, приветствовав "стремление политических сил, направленные на преодоление политического кризиса".

 
 
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Содокладчики ПАСЕ по Молдове Эгидиус Варейкис (Литва) и Мэривонн Блондин (Франция) просят Венецианскую комиссию в срочном порядке высказаться по поводу решений...
 
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