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Что пить в жару, как правильно пользоваться кондиционером и выходить на улицу? Советы врача

12.06.2019 19:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жаркая погода, который сейчас установилась в нашей стране, то еще испытание. Зной – это стресс для организма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как пережить жару без вреда для здоровья и что советуют медики – об этом поговорим с нашим гостем. В студии – главный врач 39-й поликлиники Минска Ольга Есманчик.

Ольга Коршун, СТВ:
Ольга Петровна, уже несколько дней жара буквально испытывает на прочность белорусов. Это как-то повлияло на статистику посещений вашей поликлиники?

Что пить в жару, как правильно пользоваться кондиционером и выходить на улицу? Советы врача

Ольга Есманчик, главный врач 39-й городской клинической поликлиники Минска:
Количество посещений пациентов именно по причине получения каких-либо термических ожогов либо тепловых ударов значительно не выросло.

Ольга Коршун:
То есть белорусы хорошо переносят жару – такие крепкие люди, да?

Ольга Есманчик:
С учетом того, что средства массовой информации достаточно активно об этом говорят, и уже не первый год такой сезонный подъем температуры среднестатистической в республике существует, я думаю, что население наше немножечко подготовилось и адаптировалось к таким температурным условиям.

Что пить в жару, как правильно пользоваться кондиционером и выходить на улицу? Советы врача

В какие часы находиться на улице безопасно

Ольга Коршун:
Может быть, профилактика помогает уберечься от такой жаркой погоды? Дайте пару советов, как нам пережить зной.

Ольга Есманчик:
Мы, медицинские работники, рекомендуем выходить на улицу до 10-11 часов утра, либо уже после 4-5 часов, когда активность солнечная спадает, и на улице становятся более-менее комфортно. Вместе с тем, если все-таки возникает необходимость выйти на улицу, пациентам мы рекомендуем в первую очередь при передвижении по улице придерживаться теневой стороны. При ухудшении самочувствия или эпизодическом появлении на пути следования магазинов, кафе, заходить туда.

Ольга Коршун:
Мелкими перебежками?

Что пить в жару, как правильно пользоваться кондиционером и выходить на улицу? Советы врача

Ольга Есманчик:
Побывать в помещении, где есть кондиционеры, для того, чтобы получить некий период отдыха и отсутствия солнечной активности.

Какую температуру стоит выставлять на кондиционере

Ольга Коршун:
Кстати про кондиционеры. Сегодня они есть везде: в автомобилях, магазинах, на работе. Но многие говорят о том, что они приносят больше вреда для здоровья. Так ли это, и как правильно их использовать?

Ольга Есманчик:
Если кондиционер подвергается техническому обслуживанию (своевременно очищаются, заменяются фильтры и заполняются соответствующей смесью), его можно использовать в любом помещении, в автомобиле в том числе. Вместе с тем мы рекомендуем: температура, которую мы устанавливаем в кондиционере, должна отличаться от температуры окружающей среды где-то до 10 градусов. То есть ниже 23-25ºС не рекомендуется ставить на кондиционере.

Что пить в жару, как правильно пользоваться кондиционером и выходить на улицу? Советы врача

Сколько нужно пить и какие напитки

Ольга Коршун:
Про воду – она тоже нас спасает, особенно в зной. Не все жидкости, наверное, можно употреблять в жару? Говорят, что зеленый чай помогает охладиться, утолить жажду на несколько часов. Как правильно пить воду, чтобы она действительно помогла уберечься от солнечного удара?

Ольга Есманчик:
Рекомендовано употреблять в среднем 30 миллилитров чистой жидкости на килограмм массы тела. Поэтому когда вы смотрите какие-то рекомендации, то от 1,5 до 3 литров в рекомендации будет зависеть именно от весовых показателей самого пациента. Вместе с тем, две трети этой воды рекомендуется выпивать в утренние и вечерние часы, а в течение дня употребление воды должно быть небольшими глотками, по два-три глотка раз в 20-30 минут.

Что пить в жару, как правильно пользоваться кондиционером и выходить на улицу? Советы врача

Однозначно без газов, несладкая. Может быть, вода с добавлением лимонного сока либо другого какого-то цитрусового для придания вкусовых ощущений.

Вместе с тем теплый зеленый чай является тем средством, которое увеличивает теплоотдачу и потоотделение, поэтому снижает общую температуру тела и улучшает переносимость жары.

Люди в материале: Ольга Есманчик, Ольга Коршун
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Жаркая погода, который сейчас установилась в нашей стране, то еще испытание. Зной – это стресс для организма, сообщили в программе Новости «24...
 
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