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Собираетесь в Украину? Не забудьте сделать прививку от кори. Рассказываем, где и когда
Источник материала: СТВ
Начало отпусков. Сейчас очень распространённое направление – Одесса, Затока. В последние месяцы в Украине – эпидемия кори, очень много пострадавших. Стоит ли нам опасаться? Нужно ли делать прививку, узнали в программе
Светлана Ермак, заместитель главного государственного санитарного врача г. Минска:
За сколько до поездки рекомендуется сделать прививку?
Светлана Ермак:
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Начало отпусков. Сейчас очень распространённое направление – Одесса, Затока. В последние месяцы в Украине – эпидемия кори, очень много пострадавших. Стоит ли нам...
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