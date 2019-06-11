ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лунный календарь на 13 июня: избегайте насекомых и будьте аккуратны с ножом

12.06.2019 18:43 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

13 июня до 16:13 – 10-ый лунный день, после 16:13 – 11-ый лунный день. 11-ые лунные сутки – одни из лучших в месяце, наполнены силой и позитивом. Время действовать – уверенно и энергично. Всё, начатое в этот день, будет удачным.

Время благоприятствует поездкам, только не в места, где есть насекомые – их укусы в этот день обернутся большим вредом.  

Также в эти сутки велика вероятность порезаться – будьте осторожны. А если нож или вилка упадёт – это предупреждение об опасности.

Лунный календарь на 13 июня: избегайте насекомых и будьте аккуратны с ножом

Из физических нагрузок наибольшую пользу принесут упражнения на растяжку.

Сажать в этот день хорошо огурцы, помидоры, перцы, баклажаны, капусту, зелень, клубнику, землянику, виноград, малину, ежевику, крыжовник, смородину, плодовые деревья.

Вечер постарайтесь провести с близкими, побаловать их чем-нибудь.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 июня до 16:13 – 10-ый лунный день, после 16:13 – 11-ый лунный день. 11-ые лунные сутки – одни из лучших в месяце, наполнены силой и позитивом. Время действовать – уверенно и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава МИД Молдавии отзывает посла в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика