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Лунный календарь на 13 июня: избегайте насекомых и будьте аккуратны с ножом
Источник материала: СТВ
13 июня до 16:13 –
Время благоприятствует поездкам, только не в места, где есть насекомые – их укусы в этот день обернутся большим вредом.
Также в эти сутки велика вероятность порезаться – будьте осторожны. А если нож или вилка упадёт – это предупреждение об опасности.
Из физических нагрузок наибольшую пользу принесут упражнения на растяжку.
Сажать в этот день хорошо огурцы, помидоры, перцы, баклажаны, капусту, зелень, клубнику, землянику, виноград, малину, ежевику, крыжовник, смородину, плодовые деревья.
Вечер постарайтесь провести с близкими, побаловать их чем-нибудь.
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13 июня до 16:13 – 10-ый лунный день, после 16:13 – 11-ый лунный день. 11-ые лунные сутки – одни из лучших в месяце, наполнены силой и позитивом. Время действовать – уверенно и...
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