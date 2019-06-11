Лунный календарь на 13 июня: избегайте насекомых и будьте аккуратны с ножом

Источник материала: СТВ

13 июня до 16:13 – 10-ый лунный день , после 16:13 – 11-ый лунный день. 11-ые лунные сутки – одни из лучших в месяце, наполнены силой и позитивом. Время действовать – уверенно и энергично. Всё, начатое в этот день, будет удачным.

Время благоприятствует поездкам, только не в места, где есть насекомые – их укусы в этот день обернутся большим вредом.

Также в эти сутки велика вероятность порезаться – будьте осторожны. А если нож или вилка упадёт – это предупреждение об опасности.





Из физических нагрузок наибольшую пользу принесут упражнения на растяжку.

Сажать в этот день хорошо огурцы, помидоры, перцы, баклажаны, капусту, зелень, клубнику, землянику, виноград, малину, ежевику, крыжовник, смородину, плодовые деревья.

Вечер постарайтесь провести с близкими, побаловать их чем-нибудь.