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Налетай! Названы лучшие семьянины по знаку Зодиака

12.06.2019 18:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

С кем рядом можно расслабиться и получать тотальный комфорт, а с кем придется быть постоянно в тонусе и напряжении – решать только вам. Гармония в отношениях складывается из совместимости личных качеств и… знаков Зодиака! Представляем вам знаки, с которыми можно смело строить отношения. 

Весы 

Вести отношения с представителями знака Весы – сплошное удовольствие. Забудьте о ссорах и недомолвках, претензиях и недопонимании. Рядом с вами человек, в природе которого нет места заботам и конфликтам. Весы, как правило, люди очень жизнерадостные и легкие. Они несут праздник в каждый день и не беспокоятся о неудачах. Однако звезды советуют хорошенько выстроить стратегию завоевания сердца представителя знака Весы. 

Рак 

Не все о гармонии знают представители знака Рак. Они могут иногда заблуждаться в каких-то моментах, но всегда придут к правильному выводу и решению. Для Раков одним из важнейших аспектов жизни является семья и забота о ней. Этот знак Зодиака не умеет существовать без второй половинки. Это связано с тем, что для Раков особенно важна любовь. Она станет и мотиватором, и вдохновителем представителей этого знака Зодиака. Конечно, такую всепоглощающую любовь и опеку принять сможет не каждый. Однако тот, кто решится, получит настоящий джек-пот сам того не подозревая. 

Телец 

Заводить отношения с Тельцами – значит быть семьей. Этот знак Зодиака привык находиться в домашнем уюте и наслаждаться близкими. Именно поэтому отношения с Тельцами будут очень приятными и вдохновляющими. Кстати, представители этого знака зачастую диктуют домочадцам свои правила. Если дать Тельцу высказаться, то позже он и защитит, и будет относиться еще нежнее к своей половинке. 

Дева 

Представители знака Девы помогут создать гармоничные и долгие отношения. Девы очень ценят своего партнера, уважают и даже восхищаются. Если вы готовы смириться с тем, что представители знака зачастую позволяют себе воспитательные моменты, то вам будет очень комфортно рядом с человеком данного знака. Девы считаются вполне неконфликтными и заботливыми партнерами. 

Козерог 

Козероги также считаются отличным образцом семьянина. Представители этого знака особенно сильно доверяют своему партнеру. Нужно помнить, что Козероги зачастую считают себя главными в семье. Такой партнер возьмет на себя обязанности по дому и никогда не даст в обиду. Данный знак Зодиака дарит своему обладателю терпимость, нежность и доверчивость. 

С какими знаками Зодиака трудно строить отношения? 

Практически не приспособлены к счастливой семейной жизни представители знаков Водолей, Рыбы, Лев, Овен и Близнецы. Это не значит, что с обладателями этих знаков Зодиака отношения построить не получится. Представители этих знаков обладают особенностями, которые понять и принять может быть трудно.   

Чтобы спланировать отпуск грамотно, советуем изучить гороскоп на лето для всех знаков здесь.  

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С кем рядом можно расслабиться и получать тотальный комфорт, а с кем придется быть постоянно в тонусе и напряжении – решать только вам. Гармония в отношениях...
 
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