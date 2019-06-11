Фотофакт: под Гомелем очевидцы сняли песчаный вихрь







В сети видео разместил телеграм-канал "ЧП Беларусь".

С изменением климата подобные вихри и пылевые столбы можно все чаще и чаще наблюдать на территории нашей страны.





Так, недавно сообщалось о пылевом вихре в районе Речицы, который 9 июня образовался на поле недалеко от районного центра.





Его высота впечатляла и достигала нескольких десятков метров.





На это обратили внимание жители района, видео было опубликовано на странице сообщества «ЧП Беларусь» (ВКонтакте).





Подписчики бурно отреагировали на произошедшее. Некоторые писали в комментариях, что скоро в Беларуси будет «как в Америке».



