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Фотофакт: под Гомелем очевидцы сняли песчаный вихрь
Источник материала: Партизан
Очевидцы сняли видео сегодня, 12 июня, природное явление было зафиксировано под Гомелем.
В сети видео разместил телеграм-канал "ЧП Беларусь".
С изменением климата подобные вихри и пылевые столбы можно все чаще и чаще наблюдать на территории нашей страны.
Так, недавно сообщалось о пылевом вихре в районе Речицы, который 9 июня образовался на поле недалеко от районного центра.
Его высота впечатляла и достигала нескольких десятков метров.
На это обратили внимание жители района, видео было опубликовано на странице сообщества «ЧП Беларусь» (ВКонтакте).
Подписчики бурно отреагировали на произошедшее. Некоторые писали в комментариях, что скоро в Беларуси будет «как в Америке».
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Очевидцы сняли видео сегодня, 12 июня, природное явление было зафиксировано под Гомелем.
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