В Светлогорске лесовоз манипулятором разбил пять припаркованных машин

Источник материала: Tut.by

Днем 12 июня на улице Заводской в Светлогорске лесовоз разбил пять автомобилей, сообщает «Ранак».





По информации издания, лесовоз ехал из Паричей в Светлогорск для прохождения техосмотра. На въезде в город манипулятор грузовика упал и зацепил пять припаркованных автомобилей.

Одному из автомобилей, Audi А6, досталось больше других. Его протащило по асфальту вверх колесами. Крышу машины фактически «срезало».

















Несмотря на масштабы аварии, люди в ней, к счастью, не пострадали. Все припаркованные машины были пусты.