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В Светлогорске лесовоз манипулятором разбил пять припаркованных машин
Источник материала: Tut.by
Днем 12 июня на улице Заводской в Светлогорске лесовоз разбил пять автомобилей,
По информации издания, лесовоз ехал из Паричей в Светлогорск для прохождения техосмотра. На въезде в город манипулятор грузовика упал и зацепил пять припаркованных автомобилей.
Одному из автомобилей, Audi А6, досталось больше других. Его протащило по асфальту вверх колесами. Крышу машины фактически «срезало».
Несмотря на масштабы аварии, люди в ней, к счастью, не пострадали. Все припаркованные машины были пусты.
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Несмотря на масштабы аварии, люди в ней, к счастью, не пострадали. Все припаркованные машины были пусты.
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