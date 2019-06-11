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В Светлогорске лесовоз манипулятором разбил пять припаркованных машин

12.06.2019 19:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 12 июня на улице Заводской в Светлогорске лесовоз разбил пять автомобилей, сообщает «Ранак».


По информации издания, лесовоз ехал из Паричей в Светлогорск для прохождения техосмотра. На въезде в город манипулятор грузовика упал и зацепил пять припаркованных автомобилей.

Одному из автомобилей, Audi А6, досталось больше других. Его протащило по асфальту вверх колесами. Крышу машины фактически «срезало».








Несмотря на масштабы аварии, люди в ней, к счастью, не пострадали. Все припаркованные машины были пусты.

 
 
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Несмотря на масштабы аварии, люди в ней, к счастью, не пострадали. Все припаркованные машины были пусты.
 
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