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Еврокомиссия утвердила четыре новых защищенных наименования мест происхождения вин

12.06.2019 19:49 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Еврокомиссия утвердила в среду четыре новых защищенных наименования мест происхождения (ЗОП) для вин из Испании и Италии, говорится в коммюнике исполнительной коллегии ЕС.

Одобрены заявки на включение вин La Jaraba, Vallegarcia, Los Cerrillos и Nizza в реестр защищенных обозначений происхождения, говорится в сообщении.

Los Cerillos и Vallegarcia - вина, изготовленные из сортов винограда, выращенных в провинции Сьюдад-Реаль в центральной Испании. Красные вина под названием La Jaraba производятся в испанской провинции Куэнка.

Название Nizza охватывает красные вина, производимые в нескольких муниципалитетах в провинции Асти на северо-западе Италии.

Четыре новых наименования войдут в число 160 уже зарегистрированных ЗОП вин, список которых доступен в базе данных eAmbrosia.

 
 
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Еврокомиссия утвердила в среду четыре новых защищенных наименования мест происхождения (ЗОП) для вин из Испании и Италии, говорится в коммюнике исполнительной...
 
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