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Медведев и Румас обсудили актуальные вопросы российско-белорусских отношений

12.06.2019 18:59 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил с белорусским коллегой Сергеем Румасом актуальные вопросы сотрудничества и график предстоящих контактов, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"В ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе белорусской стороны, Сергей Румас поздравил Дмитрия Медведева с Днем России. Главы правительств также обсудили актуальные вопросы российско-белорусских отношений и график предстоящих контактов по правительственной линии", - отмечается в сообщении.

 
 
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил с белорусским коллегой Сергеем Румасом актуальные вопросы сотрудничества и график предстоящих контактов,...
 
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