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Новости экономики за 12.06.2019

12.06.2019 19:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Благодаря чему наши нефтяники смогли пробурить скважину с рекордной скоростью, и в каких электричках уже можно оплатить проезд бесконтактной картой или смартфоном? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КОНСТАТИРУЕТ НЕДОСТАТОК ПРОИЗВОДСТВА В СТРАНАХ ЕАЭС ЯГОД И ФРУКТОВ

Евразийская экономическая комиссия рекомендует заняться выращиванием ягод и фруктов. По данным комиссии, их производство на душу населения в союзе составляет всего лишь 22 килограмма на человека в год.

Новости экономики за 12.06.2019

Такое количество не соответствует современным требованиям здорового питания. К тому же сохраняется низкая товарность производства – около 70 % урожая выращивается в хозяйствах населения, а 95 % приходится на яблоки. Поэтому комиссия ЕЭК приняла документ, в котором прописаны рекомендации по развитию этой сельскохозяйственной отрасли. Специалисты убеждены, что они помогут изменить ситуацию. Будет активнее развиваться селекция, повысится конкурентоспособность и расширится взаимная торговля.

БЕЛОРУССКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА В ТЕКУЩЕМ ГОДУ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ НА 33%

Белорусская универсальная товарная биржа уверенно сохраняет динамику роста экспортных сделок. За первые пять месяцев 2019 года общая сумма внешнеторговых контрактов составила 476 миллионов рублей. Это +33 %. Безусловный лидер по объемам экспорта – секция лесопродукции. На нее приходится две трети объема.

Новости экономики за 12.06.2019

В основном покупают пиломатериалы и топливную щепу. Высокий спрос на сливочное масло и сухое молоко позволил на треть увеличить внешнеторговую выручку в секции сельхозпродукции. Но самый впечатляющий рост показала секция промышленных и потребительских товаров. Здесь экспортная составляющая увеличилась почти в 2,5 раза.

Белорусские нефтяники поставили рекорд скорости бурения скважины в Украине

Проезд в электричке теперь можно оплатить карточкой или смартфоном

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
 
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Новости Беларуси. Благодаря чему наши нефтяники смогли пробурить скважину с рекордной скоростью, и в каких электричках уже можно оплатить проезд бесконтактной...
 
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