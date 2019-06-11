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Белорусские нефтяники поставили рекорд скорости бурения скважины в Украине

12.06.2019 19:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские нефтяники в Украине установили рекорд скорости. Впервые новая скважина по добыче газа введена в эксплуатацию за 3,5 месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это более чем на два месяца раньше прописанного в контракте срока. Для достижения такого впечатляющего результата применялись инновационные технологии и лучшие международные практики. Кроме того, еще до начала работ наши специалисты постарались просчитать все возможные нюансы процесса.

Больше новостей экономики за 12 июня здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские нефтяники в Украине установили рекорд скорости. Впервые новая скважина по добыче газа введена в эксплуатацию за 3,5 месяца, сообщили в...
 
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