|
Проезд в электричке теперь можно оплатить карточкой или смартфоном
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусская железная дорога первой в СНГ начала внедрять электронную систему оплаты проезда в электричках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 12 июня на некоторых маршрутах можно купить билет прямо при входе в вагон с помощью бесконтактной карточки или смартфона. Нужно только приложить свое платежное устройство к валидатору. Пока система проходит тестирование и работает в пределах одного ценового пояса на участках Минск – Беларусь, Минск – Михановичи и Минск – Городище. В ближайших планах ее внедрение везде, где ходят поезда городских линий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусская железная дорога первой в СНГ начала внедрять электронную систему оплаты проезда в электричках, сообщили в программе Новости «24...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)