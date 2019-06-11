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Статистика. Сколько медалей у выпускников-2019 г. Солигорска?
12.06.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
5 июня 2019 13:52 3636
Статистика. Сколько медалей у выпускников-2019 г. Солигорска?
Какой же выпускной без медалистов? Именно они ,те, чьи аттестаты украшают отличные оценки, главные герои выпускного бала.
Как сообщила заведующая сектором дошкольного, общего среднего и специального образования управления по образованию, спорту и туризму Солигорского райисполкома Елена Рубкевич, в этом году в копилке выпускников — 74 золотых и серебряных медали (из них претендентов на золотую медаль — 71 ученик, на серебряную -3).
8 золотых медалистов будет и в сельских школах: 6- в Красной Слободе, 1 — в Новом Полесье, 1 — в Краснодворцах.
Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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5 июня 2019 13:52 3636 Статистика. Сколько медалей у выпускников-2019 г....
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