Источник материала: Soligorsk News



Статистика. Сколько медалей у выпускников-2019 г. Солигорска? Автор: Эдуард Кидяев. Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

Какой же выпускной без медалистов? Именно они ,те, чьи аттестаты украшают отличные оценки, главные герои выпускного бала.

Как сообщила заведующая сектором дошкольного, общего среднего и специального образования управления по образованию, спорту и туризму Солигорского райисполкома Елена Рубкевич, в этом году в копилке выпускников — 74 золотых и серебряных медали (из них претендентов на золотую медаль — 71 ученик, на серебряную -3).



По учебным заведениям претенденты на золотые медали распределились таким образом:



Гимназия №1 — 9 учеников, Гимназия №2 -10, гимназия №3- 5, средняя школа №1 -3 золотых медалиста, средняя школа №2 — 1, средняя школа №3-3, средняя школа №4 -6, средняя школа №5 — 4, средняя школа №6-1, средняя школа №8 -2, средняя школа №10 -9, средняя школа №11 — 10 претендентов на «золото».







8 золотых медалистов будет и в сельских школах: 6- в Красной Слободе, 1 — в Новом Полесье, 1 — в Краснодворцах.



Как подчеркнула представитель управления по образованию, спорту и туризму, эти данные пока предварительные, и к выпускному балу могут быть подкорректированы. В зависимости от того, с какими отметками претенденты на медали сдадут экзамены за курс средней школы.



Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.