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Девушка из Горок уехала в Америку и снимает видео о жизни там

12.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Анна Кора родилась и жила в Горках, но почти год назад переехала в Америку, где начала снимать видео о своей жизни там. У нее есть свой канал на Youtube — Анна обещает, что новые ролики будут выходить регулярно.

 

 

“Не каждый может позволить себе  побывать в США, — говорит Анна. — Я очень хочу поделиться этой возможностью с вами. Посредством своих роликов я хочу рассказать вам о плюсах и минусах жизни в Америке, показать известные места, посетить с вами американские города, парки отдыха, музеи, выставки и многое другое. Обязательно пишите, где бы хотели побывать вместе со мной”.


 
 
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  Анна Кора родилась и жила в Горках, но почти год назад переехала в Америку, где начала снимать видео о своей жизни там. У нее есть свой канал на Youtube — Анна обещает,...
 
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