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Девушка из Горок уехала в Америку и снимает видео о жизни там
12.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Анна Кора родилась и жила в Горках, но почти год назад переехала в Америку, где начала снимать видео о своей жизни там. У нее есть свой
“Не каждый может позволить себе побывать в США, — говорит Анна. — Я очень хочу поделиться этой возможностью с вами. Посредством своих роликов я хочу рассказать вам о плюсах и минусах жизни в Америке, показать известные места, посетить с вами американские города, парки отдыха, музеи, выставки и многое другое. Обязательно пишите, где бы хотели побывать вместе со мной”.
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Анна Кора родилась и жила в Горках, но почти год назад переехала в Америку, где начала снимать видео о своей жизни там. У нее есть свой канал на Youtube — Анна обещает,...
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