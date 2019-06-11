Мозолящая глаза этажерка стала знаковым объектом. «Тапас» достроил и показал «Футурис»

Источник материала: Tut.by

«Да, оборудование здесь дороже, но и служить оно будет дольше», — говорит замуправляющего «Тапаса» по строительству Николай Требенок, презентуя бизнес-центр «Футурис», который недавно ввели в эксплуатацию. Мы посмотрели, как выглядит это здание и узнали, какими современными системами оно оснащено. Почему «Тапас» выбрал немцев вместо «Алютеха», из-за чего в некондиционируемом помещении не жарко даже в плюс 31 и действительно ли это бизнес-центр класса «А» — в материале REALTY.TUT.BY.



Фото группы компаний «Тапас»

Бизнес-центр «Футурис» начали строить в 2010 году возле метро «Борисовский тракт». Его планировали сдать в 2014 году, но дело встало. А 2013 году объект купила группа компаний «Тапас» Павла Белого, которая и достраивала бизнес-центр. Недавно здание ввели в эксплуатацию, а сегодня презентовали журналистам.

Из каких частей сотоит «Футурис»

Бизнес-центр «Футурис» состоит из 27-этажной офисной части с подземным паркингом и четырехэтажного стилобата. Общая площадь объекта — около 50 тысяч «квадратов», высота — 98 метров. Но обо всем по порядку.

Офисное здание — самая большая часть бизнес-центра. Каждый из 27 этажей имеет площадь около 1,1 тысячи квадратных метров и разделен на два оупенспейса. В здании может работать 2−3 тысячи человек. С верхних этажей открываются неплохие виды:















Около 65% площадей уже арендовано айти-компаниями, некоторые из которых уже начинают ремонты в помещениях. Средняя ставка аренды — 24 доллара за «квадрат», включая эксплуатационные расходы.

Отметим, что невысокая цена для такого типа помещений. Она находится в рынке и сопоставима со стоимостью аренды площадей, например, в новом бизнес-центре «Абшерон-2» в районе Червенского рынка.





За аренду же одного машино-места в «Футурисе» нужно будет выложить еще 40 долларов в месяц. Для этого в бизнес-центре предусмотрен подземный паркинг на 200-машиномест, а также наземные стоянки еще на 250 мест.





Кроме того, машины можно будет бесплатно ставить в первой полосе улицы возле бизнес-центра, а также на расположенной рядом государственной стоянке за деньги. Итого — возле «Футуриса» можно припарковать около двух тысяч машин, уверены в «Тапасе».





Третья составная часть бизнес-центра — четырехэтажный стилобат, где расположится ресторан для работников, фитнес-клуб и головной офис самого «Тапаса». Рядом расположен энергоблок, который обеспечивает автономную работу здания.





Технологичное стекло, немецкий фасад и кондиционер на минус 30

Но кроме привычных для многих бизнес-центров вещей, «Футурис» имеет и ряд технологических особенностей.

Например, особого внимания тут заслуживает остекление. Так, стеклопакеты для «Футуриса» создавались «Российской стекольной компанией» из стекла, разработанного японским концерном AJC.





Оно отличается тем, что в разы эффективнее обычного стекла отражает солнечное тепло. В итоге в помещении не жарко даже сейчас, когда на улице плюс 31, а в здании не работают кондиционеры.

Изнутри все стекла в «Футурисе» кажутся одинаковыми, но на самом деле по краям они черные, что видно с улицы. Такое остекление создает более отчетливый контур здания, но задача его вовсе не в этом.

— Черное стекло здесь для того, чтобы минимизировать свечение на рабочие места. Поэтому его применение — не столько ради дизайна, сколько ради комфорта, — поясняет замуправляющего по строительству группы компаний «Тапас» Николай Требенок.





Сам же фасад «Футуриса» выполнен из алюминиевых комплектующих немецкой компании Schuco. А это процентов на 30% дороже, чем стоило бы у минского «Алютеха». Почему же тогда выбрали немцев?

— С «Алютехом» мы тоже вплотную работаем, но здесь мы понимаем, что это здание высотное и тут у нас не стояла задача сэкономить на фасаде. Мы понимали, что хороший фасад будет требовать меньше затрат при эксплуатации. По эргономическим качествам эта фурнитура дает о себе знать — это отработанные годами немецкие технологии. Здание перезимовало зиму и никаких нареканий по фасаду нет, — говорит замдиректора.





Кроме того, на фасаде «Футуриса» создана собственная мультимедийная система, состоящая из 112 тысяч светодиодов. Она позволяет транслировать на всем объеме здания разноцветную рекламу, которая будет видна даже за полтора километра. Стоимость медиафасада исчисляется в миллионах долларов, говорит Николай Требенок.



Фото группы компаний «Тапас»

Недешевая в «Футурисе» и система поэтажного кондиционирования фирмы Daikin. На это в «Тапасе» пошли исходя из требований будущих арендаторов — айти-компаний.

— Одно из таких требований в том, чтобы система работала на охлаждение зимой вплоть до температуры минус 30. Ведь сложную серверную технику надо охлаждать. В здании нет проблем с теплом, а стоит вопрос по теплоотведению. Поэтому в здании очень мало радиаторов отопления, — поясняет замдиректора.

«Здание начало продавать само себя»

Помимо этого в «Футурисе» есть энергоэффективная система вентиляции, система оповещения пятого поколения и другие современные вещи. Во всех материалах, которые сегодня раздали прессе, объект называют бизнес-центром класса «А» — то есть высшего класса в Беларуси.

Но по классификации той же международной консалтинговой компании Colliers International «Футурис» — это хороший класс «B-1», но никак ни «А». Ведь как минимум он находится не в центре города и не в деловом центре столицы.





Николай Требенок добавляет, что в «Футурисе» и потолки не везде более четырех метров, как того требует класс «А». Но пока сути это не меняет и проблем с наполнением у бизнес-центра явно не будет.

— К созданию бизнес-центра мы подошли клиентоориентировано и здание начало продавать само себя. Да оборудование здесь дороже, но оно будет дольше служить и требовать меньше расходов, — объясняет логику Требенок.

«Этажерка, которая мозолила глаза, стала знаковым объектом»

Правда, во сколько «Тапасу» обошлось строительство такого бизнес-центра замдиректора не озвучивает. Можно лишь предположить, что речь идет о сумме в районе ста миллионов долларов.

Зато Николай Тригунок раскрывает источники финансирования. По его словам, около 70% — это собственные деньги «Тапаса», еще 30% — кредит Банка развития Китая.

— [Согласно условиям кредита] у нас был китайский генподрядчик, который не выполнял работы, а контролировал целевое использование денежных средств. Выполнял функции дублирующего технадзора, строительного аудита и проводил финансово-контрольную деятельность, — поясняет Требенок.

В итоге объект достроен и даже оценен членами Правительства.

— Они говорят, что вы исполнили обязательство, которое на себя взяли. Потому что этажерка, которая мозолила глаза, стала знаковым объектом, — говорит замдиректора «Тапаса».