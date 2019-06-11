ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зарегистрированная безработица в Беларуси сохраняется на уровне 0,3%

12.06.2019 20:47 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Зарегистрированная безработица в Беларуси сохраняется на уровне 0,3%
Фото из открытых источников

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 июня 2019 года составил 0,3% (как и месяц назад), снизившись по сравнению с показателем годовой давности на 0,2 процентного пункта, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Зарегистрированная безработица в Беларуси сохраняется на уровне 0,3% Почти 8 вакансий приходится на одного безработного в Минской области

При этом в Брестской, Витебской, Гродненской, Гомельской и Могилевской областях этот показатель составил 0,4%, Минской - 0,3%, в Минске - 0,1%. На учете в качестве безработных на 1 мая состояли 13,7 тыс. человек, что на 30,7% меньше, чем на ту же дату в 2018 году (19,8 тыс.).

Наниматели предлагают 85,4 тыс. свободных рабочих мест, что на 22,2% больше, чем год назад (69,9 тыс.). Спрос на рабочие профессии выше других - 64% от общего числа вакансий, пишет БЕЛТА.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 июня составил 0,2 безработного на одну вакансию (год назад было 0,3). При этом в Брестской и Витебской областях показатель составил 0,3 безработного на вакансию, Гомельской и Могилевской - 0,2, Гродненской, Минской областях и в Минске - 0,1 безработного на вакансию.

В январе-мае за содействием в трудоустройстве обратились 74,5 тыс. человек, из них на учет в качестве безработных поставлены 43,5 тыс. человек. За этот период на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроены 48,5 тыс. человек (65,2% обратившихся за содействием), из них 30,1 тыс. безработных. На обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлены 2,4 тыс. человек, в оплачиваемых общественных работах участвовали 15 тыс. человек, на новое место жительства и работы переселены 59 семей безработных.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уровень зарегистрированной безработицы в стране на 1 июня 2019 года, как и месяц назад, составил 0,3%.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мозолящая глаза этажерка стала знаковым объектом. «Тапас» достроил и показал «Футурис»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика