Проект соответствующего кредитного соглашения одобрен постановлением Совмина Беларуси №371, опубликованным во вторник на Национальном правовом интернет-портале.





Кредит планируется привлечь в 2019-2021 годах сроком на 15 лет.





На проведение переговоров по данному кредитному договору и его подписание уполномочено министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.





Как уточнили в ЕБРР, средства займа профинансируют инвестиционную программу Витебскоблводоканала, которая позволит привести качество питьевой воды в соответствие со стандартами ЕС и Всемирной организации здравоохранения.





"Для этого в 80 малых населенных пунктах области из грунтовых вод будет удаляться избыточное железо. 80 новых станций обезжелезивания, финансируемых за счет кредита, будут установлены к концу 2022 года и будут предназначены для улучшения качества водоснабжения в небольших населенных пунктах", - говорится в пресс-релизе ЕБРР.





В банке уточнили, что кредит является частью программы ЕБРР по водному сектору в Республике Беларусь.









Беларусь - член ЕБРР с 1992 года. Общий объем финансовых ресурсов, которые предоставил ЕБРР за это время, составляет около 2,4 млрд евро. Текущий кредитный портфель ЕБРР в Беларуси сложился в сумме около 700 млн евро.





В 2016 году ЕБРР расширил рамки сотрудничества с Беларусью, включив в сферу кредитных отношений госсектор и муниципальные организации. Также ЕБРР ведет активную консультативную работу по подготовке к приватизации ряда белорусских предприятий и банков.



