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Беларусь привлечет 15,5 млн евро средств ЕБРР для проекта "Чистая вода"

12.06.2019 20:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь планирует привлечь кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 15,5 млн евро для реализации инвестпроекта "Чистая вода Витебской области".

Проект соответствующего кредитного соглашения одобрен постановлением Совмина Беларуси №371, опубликованным во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

Кредит планируется привлечь в 2019-2021 годах сроком на 15 лет.

На проведение переговоров по данному кредитному договору и его подписание уполномочено министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.

Как уточнили в ЕБРР, средства займа профинансируют инвестиционную программу Витебскоблводоканала, которая позволит привести качество питьевой воды в соответствие со стандартами ЕС и Всемирной организации здравоохранения.

"Для этого в 80 малых населенных пунктах области из грунтовых вод будет удаляться избыточное железо. 80 новых станций обезжелезивания, финансируемых за счет кредита, будут установлены к концу 2022 года и будут предназначены для улучшения качества водоснабжения в небольших населенных пунктах", - говорится в пресс-релизе ЕБРР.

В банке уточнили, что кредит является частью программы ЕБРР по водному сектору в Республике Беларусь.  


Беларусь - член ЕБРР с 1992 года. Общий объем финансовых ресурсов, которые предоставил ЕБРР за это время, составляет около 2,4 млрд евро. Текущий кредитный портфель ЕБРР в Беларуси сложился в сумме около 700 млн евро.

В 2016 году ЕБРР расширил рамки сотрудничества с Беларусью, включив в сферу кредитных отношений госсектор и муниципальные организации. Также ЕБРР ведет активную консультативную работу по подготовке к приватизации ряда белорусских предприятий и банков.


 
 
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Беларусь планирует привлечь кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 15,5 млн евро для реализации инвестпроекта "Чистая вода Витебской...
 
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