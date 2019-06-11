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Кадыров — дагестанцам: Вы меня знаете хорошо. Пальцы поломаем, язык вырвем
Источник материала: Партизан
Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил пользователям соцсетей из Дагестана «поломать пальцы» и «вырвать язык» из-за оскорбительных комментариев в соцсетях. Об этом он сказал в прямом эфире в своем Instagram.
Причиной
«Если вы оскорбляете мою кровь, род, мой народ, это для меня важнее всего. Поэтому за языком следите, за пальцами следите, а то мы пальцы поломаем, вырвем язык вам. Имейте в виду, мы ни один провоцирующий комментарий или видеопубликацию не оставим. Вы меня знаете хорошо, я люблю за свои слова отвечать», — заявил Кадыров.
Глава Чечни также отметил, что местные силовики «придут и постучат в дом» к тем, кто будет писать оскорбительные комментарии против чеченского народа.
10 июня группа дагестанцев снесла ранее установленную табличку на границе между населенным пунктом Кизляр (Дагестан) и Шелковским районом Чечни.
Причиной недовольства жителей Дагестана стала установка знака на спорном участке, вблизи с границей,
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Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил пользователям соцсетей из Дагестана «поломать пальцы» и «вырвать язык» из-за оскорбительных комментариев в соцсетях. Об этом...
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