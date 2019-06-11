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Кадыров — дагестанцам: Вы меня знаете хорошо. Пальцы поломаем, язык вырвем

12.06.2019 20:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил пользователям соцсетей из Дагестана «поломать пальцы» и «вырвать язык» из-за оскорбительных комментариев в соцсетях. Об этом он сказал в прямом эфире в своем Instagram.

Причиной недовольства пользователей из Дагестана стала установка знака «Чеченская Республика. Шелковской район» на границе двух российских республик, который позже снесли протестующие дагестанцы.

«Если вы оскорбляете мою кровь, род, мой народ, это для меня важнее всего. Поэтому за языком следите, за пальцами следите, а то мы пальцы поломаем, вырвем язык вам. Имейте в виду, мы ни один провоцирующий комментарий или видеопубликацию не оставим. Вы меня знаете хорошо, я люблю за свои слова отвечать», — заявил Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что местные силовики «придут и постучат в дом» к тем, кто будет писать оскорбительные комментарии против чеченского народа.

10 июня группа дагестанцев снесла ранее установленную табличку на границе между населенным пунктом Кизляр (Дагестан) и Шелковским районом Чечни.

Причиной недовольства жителей Дагестана стала установка знака на спорном участке, вблизи с границей, пишет НН.


 
 
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Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил пользователям соцсетей из Дагестана «поломать пальцы» и «вырвать язык» из-за оскорбительных комментариев в соцсетях. Об этом...
 
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