Кадыров — дагестанцам: Вы меня знаете хорошо. Пальцы поломаем, язык вырвем

недовольства пользователей из Дагестана стала установка знака «Чеченская Республика. Шелковской район» на границе двух российских республик, который позже снесли протестующие дагестанцы. Причинойиз Дагестана стала установка знака «Чеченская Республика. Шелковской район» на границе двух российских республик, который позже снесли протестующие дагестанцы.





«Если вы оскорбляете мою кровь, род, мой народ, это для меня важнее всего. Поэтому за языком следите, за пальцами следите, а то мы пальцы поломаем, вырвем язык вам. Имейте в виду, мы ни один провоцирующий комментарий или видеопубликацию не оставим. Вы меня знаете хорошо, я люблю за свои слова отвечать», — заявил Кадыров.





Глава Чечни также отметил, что местные силовики «придут и постучат в дом» к тем, кто будет писать оскорбительные комментарии против чеченского народа.





10 июня группа дагестанцев снесла ранее установленную табличку на границе между населенным пунктом Кизляр (Дагестан) и Шелковским районом Чечни.





пише т НН. Причиной недовольства жителей Дагестана стала установка знака на спорном участке, вблизи с границей,т НН.



