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Завтра, 13 июня, снова до +33
Источник материала: Партизан
В четверг, 13 июня, в Беларуси ожидается переменная облачность,
13 июня погоду Беларуси будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Европы. Ожидается переменная облачность.
Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14..+20°С, максимальная в середине дня +27..+33°С, местами по северо-востоку +24..+26°С.
Атмосферное давление будет слабо расти.
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В четверг, 13 июня, в Беларуси ожидается переменная облачность, информирует Белгидромет.
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