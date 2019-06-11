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Завтра, 13 июня, снова до +33

12.06.2019 20:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В четверг, 13 июня, в Беларуси ожидается переменная облачность, информирует Белгидромет.

13 июня погоду Беларуси будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Европы. Ожидается переменная облачность. 

Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14..+20°С, максимальная в середине дня +27..+33°С, местами по северо-востоку +24..+26°С.

 Атмосферное давление будет слабо расти.



 
 
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В четверг, 13 июня, в Беларуси ожидается переменная облачность, информирует Белгидромет.
 
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