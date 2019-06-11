Завтра, 13 июня, снова до +33

13 июня погоду Беларуси будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Европы. Ожидается переменная облачность.

Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14..+20°С, максимальная в середине дня +27..+33°С, местами по северо-востоку +24..+26°С.

Атмосферное давление будет слабо расти.