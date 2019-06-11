ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Японии ученые вырастили искусственное мясо. Процесс пошел

12.06.2019 20:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Учёные токийского университета начали выращивать в лаборатории искусственное мясо говядины. Исследователи используют миоциты — мышечные клетки.


 
Это не требует разведения или убийства животных. Процесс занимает около недели, что может оказать существенное влияние на продовольственные рынки, сообщает informburo.kz со ссылкой на euronews.com.

«К 2050 году население планеты достигнет девяти миллиардов человек. Животноводческим хозяйствам будет сложно удовлетворить потребности людей в их продукции. Возникает потребность в альтернативном варианте, а именно в искусственном мясе. Многие японские предприятия пищевой промышленности хотят как можно скорее приступить к освоению технологии», — сказал профессор токийского университета Седзи Таккэути.

Учёные говорят, что в будущем они интегрируют в искусственное мясо жир, кровь и даже кости, чтобы получить вкус настоящей говядины.

Производство мяса в пробирках поддерживают активисты по защите прав животных.

Билл Гейтс назвал 10 ключевых направлений в развитии технологий 2019 года. Среди них — искусственное мясо, которое не будет отличаться от обычной говядины.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учёные токийского университета начали выращивать в лаборатории искусственное мясо говядины. Исследователи используют миоциты — мышечные клетки.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Очень красивые слова написаны детьми»: в эфире СТВ выходит серия роликов «Письмо Освободителю!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика