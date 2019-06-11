В Японии ученые вырастили искусственное мясо. Процесс пошел





сообщае т informburo.kz со ссылкой на euronews.com. Это не требует разведения или убийства животных. Процесс занимает около недели, что может оказать существенное влияние на продовольственные рынки,т informburo.kz со ссылкой на euronews.com.





«К 2050 году население планеты достигнет девяти миллиардов человек. Животноводческим хозяйствам будет сложно удовлетворить потребности людей в их продукции. Возникает потребность в альтернативном варианте, а именно в искусственном мясе. Многие японские предприятия пищевой промышленности хотят как можно скорее приступить к освоению технологии», — сказал профессор токийского университета Седзи Таккэути.





Учёные говорят, что в будущем они интегрируют в искусственное мясо жир, кровь и даже кости, чтобы получить вкус настоящей говядины.





Производство мяса в пробирках поддерживают активисты по защите прав животных.





Билл Гейтс назвал 10 ключевых направлений в развитии технологий 2019 года. Среди них — искусственное мясо, которое не будет отличаться от обычной говядины.



