Неизвестные взломали аккаунт Медведева в Twitter









Об этом проинформировали российские СМИ со ссылкой на сообщение пресс-службы кабинета министров.





Стало известно, что к настоящему времени неполадки были устранены, контроль над аккаунтом восстановлен.





Пресс-служба правительства подтвердила осуществление несанкционированного доступа к информации на странице премьер-министра РФ.





belnovosti.by Ранее российские источники сообщали, что за последний год россияне стали чаще сталкиваться с различными угрозами информационной безопасности, пишет









Жители России стали чаще жаловаться, что их личные данные в интернете не защищены. Об этом, согласно проведенному исследованию, чаще других жаловались жители Москвы и Санкт-Петербурга.



