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Неизвестные взломали аккаунт Медведева в Twitter

12.06.2019 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Неизвестные взломали страницу премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter.



Об этом проинформировали российские СМИ со ссылкой на сообщение пресс-службы кабинета министров.

Стало известно, что к настоящему времени неполадки были устранены, контроль над аккаунтом восстановлен.

Пресс-служба правительства подтвердила осуществление несанкционированного доступа к информации на странице премьер-министра РФ.

Ранее российские источники сообщали, что за последний год россияне стали чаще сталкиваться с различными угрозами информационной безопасности, пишет belnovosti.by


Жители России стали чаще жаловаться, что их личные данные в интернете не защищены. Об этом, согласно проведенному исследованию, чаще других жаловались жители Москвы и Санкт-Петербурга.


 
 
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Неизвестные взломали страницу премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter.
 
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