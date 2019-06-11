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Неизвестные взломали аккаунт Медведева в Twitter
Источник материала: Партизан
Неизвестные взломали страницу премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter.
Об этом проинформировали российские СМИ со ссылкой на сообщение пресс-службы кабинета министров.
Стало известно, что к настоящему времени неполадки были устранены, контроль над аккаунтом восстановлен.
Пресс-служба правительства подтвердила осуществление несанкционированного доступа к информации на странице премьер-министра РФ.
Ранее российские источники сообщали, что за последний год россияне стали чаще сталкиваться с различными угрозами информационной безопасности, пишет
Жители России стали чаще жаловаться, что их личные данные в интернете не защищены. Об этом, согласно проведенному исследованию, чаще других жаловались жители Москвы и Санкт-Петербурга.
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Неизвестные взломали страницу премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter.
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