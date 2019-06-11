Польские историки нашли тоннель, в котором может быть Янтарная комната

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Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках обнаружили вход в тоннель, в котором может находиться знаменитая Янтарная комната, заявил директор музея Бартоломей Плебаньчик.





sputnik.by Мамерки находятся в 18 километрах от того места, где во время Второй мировой располагалась ставка Гитлера "Волчье логово". Сами Мамерки служили штаб-квартирой войск Вермахта, и во время недавних поисков был обнаружен вход, который не открывался со времен войны, пишет





"Мы смело можем сказать о прорыве в поисках. Используя профессиональный георадар, мы смогли установить местоположение подземного тоннеля", – цитирует радиостанция RMF FM слова директора музея.





Он отметил, что пока попасть в тоннель сложно, так как вход был засыпан большим слоем земли и скрыт под 100-килограммовой бетонной плитой. Предполагается, что до входа окончательно доберутся в конце июня.





Янтарная комната была создана в XIII веке немецкими мастерами для короля Пруссии Фридриха I, затем ее подарили русскому царю Петру I. В годы Великой Отечественной немцы вывезли комнату из Царского села в Кенигсберг (современный Калининград – Sputnik). Незадолго до штурма города советскими войсками комната бесследно исчезла, и найти ее не могут до сих пор. В 2003 году президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Герхард Шредер открыли в Екатерининском дворце Санкт-Петербурга обновленную Янтарную комнату.



