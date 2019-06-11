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Польские историки нашли тоннель, в котором может быть Янтарная комната

12.06.2019 19:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вход в тоннель располагается в 18 километрах от главной ставки Гитлера "Волчье логово".


Фото: Википедия

Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках обнаружили вход в тоннель, в котором может находиться знаменитая Янтарная комната, заявил директор музея Бартоломей Плебаньчик.

Мамерки находятся в 18 километрах от того места, где во время Второй мировой располагалась ставка Гитлера "Волчье логово". Сами Мамерки служили штаб-квартирой войск Вермахта, и во время недавних поисков был обнаружен вход, который не открывался со времен войны, пишет sputnik.by

"Мы смело можем сказать о прорыве в поисках. Используя профессиональный георадар, мы смогли установить местоположение подземного тоннеля", – цитирует радиостанция RMF FM слова директора музея.

Он отметил, что пока попасть в тоннель сложно, так как вход был засыпан большим слоем земли и скрыт под 100-килограммовой бетонной плитой. Предполагается, что до входа окончательно доберутся в конце июня.

Янтарная комната была создана в XIII веке немецкими мастерами для короля Пруссии Фридриха I, затем ее подарили русскому царю Петру I. В годы Великой Отечественной немцы вывезли комнату из Царского села в Кенигсберг (современный Калининград – Sputnik). Незадолго до штурма города советскими войсками комната бесследно исчезла, и найти ее не могут до сих пор. В 2003 году президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Герхард Шредер открыли в Екатерининском дворце Санкт-Петербурга обновленную Янтарную комнату.


 
 
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Вход в тоннель располагается в 18 километрах от главной ставки Гитлера "Волчье логово".
 
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