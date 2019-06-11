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В МИД Венесуэлы заявили о скором визите Мадуро в РФ
Источник материала: Интерфакс
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, как ожидается, в скором времени посетит Россию, где подпишет ряд соглашений, сообщает МИД республики.
"В скором времени мы увидим президента Николаса Мадуро в России, ставящим подпись на новых соглашениях во благо народа", - отмечается в сообщении МИД Венесуэлы в Twitter.
Венесуэльское внешнеполитическое ведомство не указывает, когда именно Мадуро планирует посетить Россию, и какие документы он хочет подписать.
Также, как сообщает внешнеполитическое ведомство, министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в связи с Днем России поблагодарил Москву за ее вклад в обеспечение мира в Венесуэле.
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро, как ожидается, в скором времени посетит Россию, где подпишет ряд соглашений, сообщает МИД республики. "В скором времени мы...
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