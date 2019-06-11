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В МИД Венесуэлы заявили о скором визите Мадуро в РФ

12.06.2019 20:55 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, как ожидается, в скором времени посетит Россию, где подпишет ряд соглашений, сообщает МИД республики.

"В скором времени мы увидим президента Николаса Мадуро в России, ставящим подпись на новых соглашениях во благо народа", - отмечается в сообщении МИД Венесуэлы в Twitter.

Венесуэльское внешнеполитическое ведомство не указывает, когда именно Мадуро планирует посетить Россию, и какие документы он хочет подписать.

Также, как сообщает внешнеполитическое ведомство, министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в связи с Днем России поблагодарил Москву за ее вклад в обеспечение мира в Венесуэле.

 
 
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро, как ожидается, в скором времени посетит Россию, где подпишет ряд соглашений, сообщает МИД республики. "В скором времени мы...
 
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