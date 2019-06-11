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«Планировали полчаса, получилось полтора»: Виктория Азаренко провела мастер-класс для юных спортсменов в Минске

12.06.2019 21:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Виктория Азаренко настроена принять участие в токийской Олимпиаде. Экс-первая ракетка мира и олимпийская чемпионка Рио в миксте возобновила тренировки после рождения сына и сейчас находится на 42-й позиции рейтинга WTA, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Планировали полчаса, получилось полтора»: Виктория Азаренко провела мастер-класс для юных спортсменов в Минске

На главные Игры четырехлетия теннисисты отбираются по рейтингу. После завершения Roland Garros в 2020 году станет понятно, кто представит свои страны на Олимпиаде в Японии.

Ну а 12 июня в Минске она провела мастер-класс для юных спортсменов.

«Планировали полчаса, получилось полтора»: Виктория Азаренко провела мастер-класс для юных спортсменов в Минске

Виктория Азаренко, олимпийская чемпионка:
Я очень рада находится дома. Рада, что появилась такая возможность перезарядиться и немного отдохнуть, начать подготовку к траве. Думаю, что мастер-класс сегодня прошел успешно. Планировали полчаса, получилось полтора часа. Это только в плюс.

«Планировали полчаса, получилось полтора»: Виктория Азаренко провела мастер-класс для юных спортсменов в Минске

Ближайшим стартом, на котором выступит Виктория Азаренко, станет теннисный турнир в Испании с призовым фондом 250 тысяч долларов.

«Планировали полчаса, получилось полтора»: Виктория Азаренко провела мастер-класс для юных спортсменов в Минске

«Планировали полчаса, получилось полтора»: Виктория Азаренко провела мастер-класс для юных спортсменов в Минске

Люди в материале: Виктория Азаренко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко настроена принять участие в токийской Олимпиаде. Экс-первая ракетка мира и олимпийская чемпионка Рио в миксте возобновила...
 
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