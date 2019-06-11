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«Планировали полчаса, получилось полтора»: Виктория Азаренко провела мастер-класс для юных спортсменов в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Виктория Азаренко настроена принять участие в токийской Олимпиаде. Экс-первая ракетка мира и олимпийская чемпионка Рио в миксте возобновила тренировки после рождения сына и сейчас находится на 42-й позиции рейтинга WTA, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На главные Игры четырехлетия теннисисты отбираются по рейтингу. После завершения Roland Garros в 2020 году станет понятно, кто представит свои страны на Олимпиаде в Японии.
Ну а 12 июня в Минске она провела мастер-класс для юных спортсменов.
Виктория Азаренко, олимпийская чемпионка:
Ближайшим стартом, на котором выступит Виктория Азаренко, станет теннисный турнир в Испании с призовым фондом 250 тысяч долларов.
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«Планировали полчаса, получилось полтора»: Виктория Азаренко провела мастер-класс для юных спортсменов в Минске
Новости Беларуси. Виктория Азаренко настроена принять участие в токийской Олимпиаде. Экс-первая ракетка мира и олимпийская чемпионка Рио в миксте возобновила...
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