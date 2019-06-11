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«Дополнили её особенной вишенкой»: огранизаторы рассказали о сюрпризах церемонии открытия II Европейских игр

12.06.2019 20:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Самбо, карате, легкая атлетика и художественная гимнастика – эти дисциплины возглавляют рейтинг продаж билетов на II Европейские игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дополнили её особенной вишенкой»: огранизаторы рассказали о сюрпризах церемонии открытия II Европейских игр

Их уже продано 150 тысяч. Меньше всего шансов попасть на церемонию открытия: в продаже осталось только 10 % билетов. 12 июня организаторы приоткрыли завесу тайны грандиозного шоу. Для церемонии создали настоящую машину времени. Эффект моментального погружения обеспечит приложение дополненной реальности.

«Дополнили её особенной вишенкой»: огранизаторы рассказали о сюрпризах церемонии открытия II Европейских игр

Его нужно загрузить на мобильный телефон заранее. Виртуальное сопровождение – совместная разработка белорусских и российских программистов. Впрочем, все эффекты будут дублироваться на экранах. А уникальные картины увидят и телезрители во время трансляции.

«Дополнили её особенной вишенкой»: огранизаторы рассказали о сюрпризах церемонии открытия II Европейских игр

«Дополнили её особенной вишенкой»: огранизаторы рассказали о сюрпризах церемонии открытия II Европейских игр

Евгений Тимащук, исполнительный продюсер ООО «АРТ СИТИ 5»:
Мы сделали все, что делается на Олимпийских играх, Европейских играх. Мы сделали такую же красочную и масштабную постановку, при этом дополнили ее особенной вишенкой. Это не то, для чего прямо стоит идти, это то, что позволит посмотреть историю страны, историю нашего народа. Мы хотим показать это всему миру.

«Дополнили её особенной вишенкой»: огранизаторы рассказали о сюрпризах церемонии открытия II Европейских игр

Сергей Хомич, начальник управления по церемониям и культурной программе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Впервые на открытии больших соревнований используется технология дополненной реальности. Думаю, что это не случайно, это еще одна возможность подчеркнуть статус страны, которая делает ставку на IT-технологии.

«Дополнили её особенной вишенкой»: огранизаторы рассказали о сюрпризах церемонии открытия II Европейских игр

Церемония открытия II Европейских игр пройдет 21 июня в Минске на стадионе «Динамо».

«Дополнили её особенной вишенкой»: огранизаторы рассказали о сюрпризах церемонии открытия II Европейских игр

Люди в материале: Евгений Тимащук, Сергей Хомич
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Самбо, карате, легкая атлетика и художественная гимнастика – эти дисциплины возглавляют рейтинг продаж билетов на II Европейские игры, сообщили...
 
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