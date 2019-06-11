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«Дополнили её особенной вишенкой»: огранизаторы рассказали о сюрпризах церемонии открытия II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Самбо, карате, легкая атлетика и художественная гимнастика – эти дисциплины возглавляют рейтинг продаж билетов на II Европейские игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их уже продано 150 тысяч. Меньше всего шансов попасть на церемонию открытия: в продаже осталось только 10 % билетов. 12 июня организаторы приоткрыли завесу тайны грандиозного шоу. Для церемонии создали настоящую машину времени. Эффект моментального погружения обеспечит приложение дополненной реальности.
Его нужно загрузить на мобильный телефон заранее. Виртуальное сопровождение – совместная разработка белорусских и российских программистов. Впрочем, все эффекты будут дублироваться на экранах. А уникальные картины увидят и телезрители во время трансляции.
Евгений Тимащук, исполнительный продюсер ООО «АРТ СИТИ 5»:
Сергей Хомич, начальник управления по церемониям и культурной программе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Церемония открытия II Европейских игр пройдет 21 июня в Минске на стадионе «Динамо».
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«Дополнили её особенной вишенкой»: огранизаторы рассказали о сюрпризах церемонии открытия II Европейских игр
Новости Беларуси. Самбо, карате, легкая атлетика и художественная гимнастика – эти дисциплины возглавляют рейтинг продаж билетов на II Европейские игры, сообщили...
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