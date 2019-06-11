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В Минске зарегистрирована самая высокая температура за последние 82 года. Как город переживает зной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Среднесуточная норма уже превышена на 8-10ºС, и по прогнозам синоптиков в ближайшее время может стать еще теплее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В связи с аномальной жарой объявлен оранжевый уровень опасности. Запрет на посещение лесов введен в 47 районах. Когда станет прохладнее и кто может в жару работать меньше, выясняла корреспондент Вероника Гришкова.
Но на дорогах техника все-таки дает сбой. Александру даже его говорящая фамилия Мороз не помогла сбить градус природного накала – его грузовик буквально закипел.
Ничего серьезного, просто из-за температуры машина стояла, работа и чуть-чуть перегрелась. Сейчас подождем и поедем дальше.
А в 2018 году аномальная жара стала причиной black out в Азербайджане. Авария на местной электростанции обесточила всю столицу. Перестало работать метро, а дорожное движение было парализовано из-за неработающих светофоров. Больницы и военные объекты перешли на резервные источники питания. Интересуемся у белорусских энергетиков: выдержит ли накал наша система?
Дмитрий Кудрявец, главный инженер – главный диспетчер унитарного предприятия «ОДУ»:
А в этом цехе +30ºС не проблема. Шутка ли – 1500 градусов в печи. Владимир Турков за 25 лет научился справляться с аномальными температурами и даже покорять их.
Владимир Турков, заливщик металла завода «Легмаш»:
За вредность им даже молоко дают, и это не шутка. А при повышенных температурах в час положен второй перерыв, чтобы сходить в душ или выпить воды. Кстати, в сутки здесь выпивают не менее 100 литров.
Вода подсоленная – именно ее рекомендуют медики, чтобы избежать обезвоживания.
Александр Крушинский, ведущий инженер по охране труда завода «Легмаш»:
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Новости Беларуси. Среднесуточная норма уже превышена на 8-10ºС, и по прогнозам синоптиков в ближайшее время может стать еще теплее, сообщили в программе Новости «24...
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