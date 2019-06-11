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Запрет на посещение зеленой зоны распространяется на 12 районов Минской области

12.06.2019 20:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области держится жаркая погода. Из-за нее в лесах сохраняется пожароопасная ситуация, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Запрет на посещение зеленой зоны распространяется на 12 районов Минской области

Запрет на посещение зеленой зоны сейчас распространяется на 12 районов Минской области: Воложинский, Пуховичский, Столбцовский, Дзержинский, Минский, Смолевичский, Слуцкий, Стародорожский, Узденский, Червенский, Солигорский и Любанский. Спасатели активно мониторят территорию и просят быть внимательными.

Запрет на посещение зеленой зоны распространяется на 12 районов Минской области

Запрет на посещение зеленой зоны распространяется на 12 районов Минской области

Александр Лагун, первый заместитель начальника Березинского РОЧС:
В случае обнаружение лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом в пожарную военно-спасательную службу по телефону 101 или 112. В случае незначительного пожара, еще не развившегося, можно принять меры по тушению подручными средствами. Это захлестывание ветками, засыпание песком.

Запрет на посещение зеленой зоны распространяется на 12 районов Минской области

Для раннего выявления возгораний уже создана сеть пожарно-наблюдательных вышек и мачт. Большинство из них оборудовано камерами видеонаблюдения. По прогнозам синоптиков жара сохранится до конца недели.

Люди в материале: Александр Лагун
 
 
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Новости Беларуси. В Минской области держится жаркая погода. Из-за нее в лесах сохраняется пожароопасная ситуация, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  Запрет...
 
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