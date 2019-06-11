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Запрет на посещение зеленой зоны распространяется на 12 районов Минской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области держится жаркая погода. Из-за нее в лесах сохраняется пожароопасная ситуация, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Запрет на посещение зеленой зоны сейчас распространяется на 12 районов Минской области: Воложинский, Пуховичский, Столбцовский, Дзержинский, Минский, Смолевичский, Слуцкий, Стародорожский, Узденский, Червенский, Солигорский и Любанский. Спасатели активно мониторят территорию и просят быть внимательными.
Александр Лагун, первый заместитель начальника Березинского РОЧС:
Для раннего выявления возгораний уже создана сеть пожарно-наблюдательных вышек и мачт. Большинство из них оборудовано камерами видеонаблюдения. По прогнозам синоптиков жара сохранится до конца недели.
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Новости Беларуси. В Минской области держится жаркая погода. Из-за нее в лесах сохраняется пожароопасная ситуация, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Запрет...
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