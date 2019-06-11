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В Несвижском районе прошёл пленэр по изготовлению деревянных скульптур

12.06.2019 20:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Несвижском районе состоялся специальный пленэр по изготовлению деревянных скульптур, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Несвижском районе прошёл пленэр по изготовлению деревянных скульптур

Нынешняя тематика – «Легенды и мифы Несвижского края». В течение недели мастера из столицы, Минской, Гомельской и Брестской областей создавали неповторимые композиции. Творцы использовали самые различные виды и техники художественной обработки.

В Несвижском районе прошёл пленэр по изготовлению деревянных скульптур

В Несвижском районе прошёл пленэр по изготовлению деревянных скульптур

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Новости Беларуси. В Несвижском районе состоялся специальный пленэр по изготовлению деревянных скульптур, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Нынешняя...
 
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