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В Несвижском районе прошёл пленэр по изготовлению деревянных скульптур
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Несвижском районе состоялся специальный пленэр по изготовлению деревянных скульптур, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Нынешняя тематика – «Легенды и мифы Несвижского края». В течение недели мастера из столицы, Минской, Гомельской и Брестской областей создавали неповторимые композиции. Творцы использовали самые различные виды и техники художественной обработки.
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Новости Беларуси. В Несвижском районе состоялся специальный пленэр по изготовлению деревянных скульптур, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Нынешняя...
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