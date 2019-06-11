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В Минске скорую помощь усилят 20 бригадами на время проведения II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На 20 бригад увеличится столичная служба скорой помощи во время проведения II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Кроме того, в деревне спортсменов будут работать круглосуточные амбулатории, в которых уже есть самое современное оборудование. Обновление оснащения коснется не только объектов Европейских игр, но и всех стационарных медицинских учреждений столицы.
Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
В этом году в инвестиционную программу Минска включено 27 объектов здравоохранения. Четыре планируют ввести в эксплуатацию до конца года, в том числе новую подстанцию скорой помощи на улице Сырокомли.
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Новости Беларуси. На 20 бригад увеличится столичная служба скорой помощи во время проведения II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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