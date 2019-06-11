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От карандашного рисунка до вытинанки. В Национальном историческом музее представили графику белорусских художников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тонкость линии и глубина цвета. В Национальном историческом музее представили лучшие произведения графики современных белорусских художников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Выставлено более 30 работ десяти различных авторов – от мэтров до начинающих. Любители прекрасного могут оценить совершенно различные стили: карандашная графика, печатная и вытинантка.
Александр Зинкевич, директор Республиканской художественной галереи:
Основная цель выставки – открыть новые имена белорусской графики. На конкурсе представлено более 100 работ со всей страны. Увидеть их можно до 16 июня.
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От карандашного рисунка до вытинанки. В Национальном историческом музее представили графику белорусских художников
Новости Беларуси. Тонкость линии и глубина цвета. В Национальном историческом музее представили лучшие произведения графики современных белорусских художников,...
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