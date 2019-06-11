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От карандашного рисунка до вытинанки. В Национальном историческом музее представили графику белорусских художников

12.06.2019 20:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тонкость линии и глубина цвета. В Национальном историческом музее представили лучшие произведения графики современных белорусских художников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

От карандашного рисунка до вытинанки. В Национальном историческом музее представили графику белорусских художников

Выставлено более 30 работ десяти различных авторов – от мэтров до начинающих. Любители прекрасного могут оценить совершенно различные стили: карандашная графика, печатная и вытинантка.

От карандашного рисунка до вытинанки. В Национальном историческом музее представили графику белорусских художников

От карандашного рисунка до вытинанки. В Национальном историческом музее представили графику белорусских художников

Александр Зинкевич, директор Республиканской художественной галереи:
Это одно из самых перспективных направлений белорусского искусства. Из десятилетия в десятилетие представители белорусской графики, в том числе молодых поколений, доказывают свою и профессиональную, и творческую состоятельность, причем не только на площадках Беларуси.

От карандашного рисунка до вытинанки. В Национальном историческом музее представили графику белорусских художников

Основная цель выставки – открыть новые имена белорусской графики. На конкурсе представлено более 100 работ со всей страны. Увидеть их можно до 16 июня.

От карандашного рисунка до вытинанки. В Национальном историческом музее представили графику белорусских художников

От карандашного рисунка до вытинанки. В Национальном историческом музее представили графику белорусских художников

От карандашного рисунка до вытинанки. В Национальном историческом музее представили графику белорусских художников

Люди в материале: Александр Зинкевич
 
 
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Новости Беларуси. Тонкость линии и глубина цвета. В Национальном историческом музее представили лучшие произведения графики современных белорусских художников,...
 
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