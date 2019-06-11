От карандашного рисунка до вытинанки. В Национальном историческом музее представили графику белорусских художников

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тонкость линии и глубина цвета. В Национальном историческом музее представили лучшие произведения графики современных белорусских художников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Выставлено более 30 работ десяти различных авторов – от мэтров до начинающих. Любители прекрасного могут оценить совершенно различные стили: карандашная графика, печатная и вытинантка.









Александр Зинкевич, директор Республиканской художественной галереи:

Это одно из самых перспективных направлений белорусского искусства. Из десятилетия в десятилетие представители белорусской графики, в том числе молодых поколений, доказывают свою и профессиональную, и творческую состоятельность, причем не только на площадках Беларуси.





Основная цель выставки – открыть новые имена белорусской графики. На конкурсе представлено более 100 работ со всей страны. Увидеть их можно до 16 июня.











