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Асфальт первой свежести. На улице Мельникайте закончили ремонт дороги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Закрыли движение здесь когда начали строить станцию метро «Юбилейная», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Дорогу не просто восстановили. Она стала шире, а покрытие – лучше. Совсем недавно дорожники нанесли свежую разметку. Открыли проезд раньше срока, что стало неплохим подарком гостям и жителям столицы ко II Европейским играм.
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Новости Беларуси. Закрыли движение здесь когда начали строить станцию метро «Юбилейная», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Дорогу не просто...
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