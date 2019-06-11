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Фруктовый лёд и прохладные ванны: как в Минском зоопарке спасают животных от жары
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Фруктовый лед и замороженный компот – таков десерт сегодня у медведя Тристана из Минского зоопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А вот его возлюбленная Изольда предпочитает в такой зной прохладные ванны.
Алевтина Тимашкова-Красовская, ведущий зоотехник Минского зоопарка:
Хищникам из-за высокого градуса урезали мясной паек – может испортиться, зато «живого» корма в меню больше. Кроме того, в режиме дня обязательны тропические ливни.
Алевтина Тимашкова-Красовская:
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Новости Беларуси. Фруктовый лед и замороженный компот – таков десерт сегодня у медведя Тристана из Минского зоопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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