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Фруктовый лёд и прохладные ванны: как в Минском зоопарке спасают животных от жары

12.06.2019 20:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Фруктовый лед и замороженный компот – таков десерт сегодня у медведя Тристана из Минского зоопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Фруктовый лёд и прохладные ванны: как в Минском зоопарке спасают животных от жары

А вот его возлюбленная Изольда предпочитает в такой зной прохладные ванны.

Фруктовый лёд и прохладные ванны: как в Минском зоопарке спасают животных от жары

Фруктовый лёд и прохладные ванны: как в Минском зоопарке спасают животных от жары

Алевтина Тимашкова-Красовская, ведущий зоотехник Минского зоопарка:
Они хорошо переносят. Мы их поливаем, даем воды. Дополнительно заказали ветки, ставим в вольеры (они, конечно, высыхают быстро, но все равно получается тень).

Фруктовый лёд и прохладные ванны: как в Минском зоопарке спасают животных от жары

Хищникам из-за высокого градуса урезали мясной паек – может испортиться, зато «живого» корма в меню больше. Кроме того, в режиме дня обязательны тропические ливни.

Фруктовый лёд и прохладные ванны: как в Минском зоопарке спасают животных от жары

Алевтина Тимашкова-Красовская:
У тех, у кого шубы, тем сложнее. Птицам в этом плане полегче. А тропики себя чувствуют очень комфортно: и попугаи, и обезьяны – они великолепно. Резвятся.

Фруктовый лёд и прохладные ванны: как в Минском зоопарке спасают животных от жары

Люди в материале: Алевтина Тимашкова-Красовская
 
 
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Новости Беларуси. Фруктовый лед и замороженный компот – таков десерт сегодня у медведя Тристана из Минского зоопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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