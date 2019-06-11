Если вы не умеете кататься на велосипеде - вас научат бесплатно





— В этом году велошкола открывает уже 6-й сезон, — отметила она. — Мы приглашаем всех желающих на бесплатные уроки веловождения. Самые смелые смогут сразу приступить к занятиям, а остальные – записаться на удобное для них время. Место и время сбора: у фонтана в парке им. Янки Купалы в 18:00.

Как поступить?

Шаг первый — заполнить заявку. Шаг второй — приехать в парк им. Янки Купалы. Занятия на площадке у фонтана проводят по средам и четвергам с 18:00 до 22:00. Приехать можно и без велосипеда. На месте выдадут. Школа будет работать до октября. Причем в любую погоду.





Важно: есть возрастной ценз — от 10 лет.





Заявку заполнять тут. Если вы умеете кататься на велосипеде — можете стать волонтером-инструктором.





В прошлом году школу посетили 150 учеников. Говорят, чтобы стать уверенным велоШумахером, понадобится всего 3-5 занятий. Приходите и проверьте на себе.





Справочно





Велошкола — общественный некоммерческий проект Минского велосипедного общества. Запущен в 2014-м. С 2017-го финансовую поддержку оказывает Евросоюз в рамках проекта «Городское велодвижение в Беларуси».



