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Если вы не умеете кататься на велосипеде - вас научат бесплатно

12.06.2019 21:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минское велосипедное общество 13 и 20 июня устроит два дня открытых дверей, сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» представитель общества Дарья Коско.


фото: auto.onliner.by
— В этом году велошкола открывает уже 6-й сезон, — отметила она. — Мы приглашаем всех желающих на бесплатные уроки веловождения. Самые смелые смогут сразу приступить к занятиям, а остальные – записаться на удобное для них время. Место и время сбора: у фонтана в парке им. Янки Купалы в 18:00.

Как поступить?

Шаг первый — заполнить заявку. Шаг второй — приехать в парк им. Янки Купалы. Занятия на площадке у фонтана проводят по средам и четвергам с 18:00 до 22:00. Приехать можно и без велосипеда. На месте выдадут. Школа будет работать до октября. Причем в любую погоду.

Важно: есть возрастной ценз — от 10 лет.

Если вы умеете кататься на велосипеде — можете стать волонтером-инструктором. Заявку заполнять тут.

В прошлом году школу посетили 150 учеников.  Говорят, чтобы стать уверенным велоШумахером, понадобится всего 3-5 занятий. Приходите и проверьте на себе.

Справочно

Велошкола — общественный некоммерческий проект Минского велосипедного общества. Запущен в 2014-м. С 2017-го финансовую поддержку оказывает Евросоюз в рамках проекта «Городское велодвижение в Беларуси».


 
Теги: Минск
 
 
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Минское велосипедное общество 13 и 20 июня устроит два дня открытых дверей, сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» представитель общества Дарья Коско.
 
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