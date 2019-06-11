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«Мы не паникуем»: Анатолий Хотько рассказал, как белорусские аграрии будут спасать посевы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Если белорусы к горячим погодным рекордам приспосабливаются, посевам жара уж точно не помощник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На этот раз больше всего ударила по центру и югу страны. 12 июня с докладами к Александру Лукашенко пришли министр сельского хозяйства и профильный вице-премьер. В центре внимания не просто ситуация в сельском хозяйстве из-за погодных рекордов, но и шаги, которые помогут сохранить урожай.
Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
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Новости Беларуси. Если белорусы к горячим погодным рекордам приспосабливаются, посевам жара уж точно не помощник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На...
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