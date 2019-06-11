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Трамп: Польша купит у США 32 самолёта F-35
Источник материала: Интерфакс
Президент США объявил в среду, что Польша согласилась купить партию истребителей-бомбардировщиков F-35.
"Мы подписали сделку о покупке 32 самолётов F-35", - заявил он на пресс-конференции в Белом доме по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.
Эти новейшие боевые самолёты Трамп назвал лучшими в мире.
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Президент США объявил в среду, что Польша согласилась купить партию истребителей-бомбардировщиков F-35. "Мы подписали сделку о покупке 32 самолётов F-35", - заявил он на...
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