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Без дронов и животных. Опубликован список запрещенных на II Евроиграх предметов
Источник материала: Интерфакс
Опубликован перечень предметов и веществ, запрещенных к обращению на II Европейских играх, сообщается на сайте
В частности, запрещено: проносить и использовать огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, колющие и режущие предметы, легковоспламеняющиеся жидкости и газы, радиоактивные вещества, наркотические вещества и алкоголь. Нельзя приходить с животными, едой и напитками, громоздкими предметами. Запрещено запускать дроны и использовать лазерные указки. Также нельзя использовать незарегистрированную символику.
Также под запрет попадают предметы, которые внешне напоминают что-либо из перечня запрещенных.
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Опубликован перечень предметов и веществ, запрещенных к обращению на II Европейских играх, сообщается на сайте соревнований.
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