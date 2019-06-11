Без дронов и животных. Опубликован список запрещенных на II Евроиграх предметов

Источник материала: Интерфакс

Опубликован перечень предметов и веществ, запрещенных к обращению на II Европейских играх, сообщается на сайте соревнований .

В частности, запрещено: проносить и использовать огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, колющие и режущие предметы, легковоспламеняющиеся жидкости и газы, радиоактивные вещества, наркотические вещества и алкоголь. Нельзя приходить с животными, едой и напитками, громоздкими предметами. Запрещено запускать дроны и использовать лазерные указки. Также нельзя использовать незарегистрированную символику.

Также под запрет попадают предметы, которые внешне напоминают что-либо из перечня запрещенных.