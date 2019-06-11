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Николай Ходасевич привез баблишко в Солигорск в честь победы «Шахтера» в Кубке.

12.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


5 июня 2019 22:15 1323

Николай Ходасевич привез баблишко в Солигорск в честь победы «Шахтера» в Кубке.

Автор: Эдуард Кидяев.

В марте этого года Николай Ходасевич на своем youtube-канале (Hodasevich-LIVE) в программе «Бремя футбола» поделился мнением о перспективах солигорского «Шахтера» в Кубке Беларуси.

Николай Ходасевич привез баблишко в Солигорск в честь победы «Шахтера» в Кубке.

«Шахтер» — не БАТЭ. У команды есть тренерский штаб, который четко доносит свои мысли. Но у него есть главная проблема: пустые трибуны на стадионе «Строитель». С этим нельзя поделать ничего. Такой бюджет у команды. Почему клуб не работает со зрителем? Я не могу понять. Они ходят по школам, но трибуны все равно пустые.

Несмотря на бюджет, там не собирается профессиональная команда, которая работала бы над имиджем «Шахтера», заполняла бы трибуны и это был бы очень хороший фактор в пользу «горняков», чтобы стать чемпионами.

Николай Ходасевич привез баблишко в Солигорск в честь победы «Шахтера» в Кубке.

У меня есть идея, как собрать людей на стадионе: людям нужно бабло. Если «Шахтер» возьмет Кубок Беларуси, то на ближайшей домашней игре после победы я становлюсь на входе и каждому, кто придет на стадион, вручаю «баблишко». Вы пойдете?»

26 мая 2019 года «Шахтер» стал обладателем Кубка Беларуси, одержав победу над «Витебском» (2:0).

После победы солигорской команды Ходасевич отправился в Солигорск, чтобы выполнить свое обещание.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Витебск
 
 
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5 июня 2019 22:15 1323 Николай Ходасевич привез баблишко в Солигорск в честь...
 
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