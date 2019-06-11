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Николай Ходасевич привез баблишко в Солигорск в честь победы «Шахтера» в Кубке.
12.06.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
5 июня 2019 22:15 1323
Николай Ходасевич привез баблишко в Солигорск в честь победы «Шахтера» в Кубке.
В марте этого года Николай Ходасевич на своем youtube-канале (
«Шахтер» — не БАТЭ. У команды есть тренерский штаб, который четко доносит свои мысли. Но у него есть главная проблема: пустые трибуны на стадионе «Строитель». С этим нельзя поделать ничего.
Такой бюджет у команды. Почему клуб не работает со зрителем? Я не могу понять. Они ходят по школам, но трибуны все равно пустые.
У меня есть идея, как собрать людей на стадионе: людям нужно бабло. Если «Шахтер» возьмет Кубок Беларуси, то на ближайшей домашней игре после победы я становлюсь на входе и каждому, кто придет на стадион, вручаю «баблишко». Вы пойдете?»
©Информационный отдел
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5 июня 2019 22:15 1323 Николай Ходасевич привез баблишко в Солигорск в честь...
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