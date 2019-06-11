Николай Ходасевич привез баблишко в Солигорск в честь победы «Шахтера» в Кубке.

«Шахтер» — не БАТЭ. У команды есть тренерский штаб, который четко доносит свои мысли. Но у него есть главная проблема: пустые трибуны на стадионе «Строитель». С этим нельзя поделать ничего. Такой бюджет у команды. Почему клуб не работает со зрителем? Я не могу понять. Они ходят по школам, но трибуны все равно пустые.



Несмотря на бюджет, там не собирается профессиональная команда, которая работала бы над имиджем «Шахтера», заполняла бы трибуны и это был бы очень хороший фактор в пользу «горняков», чтобы стать чемпионами.

