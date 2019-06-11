Мнение Голикова: кризис управленческих решений брестских властей может привести к анархии в стране

Источник материала: Виртуальный Брест

В последние дни ситуация вокруг строительства завода ООО "АйПауэр" развивается стремительно и непредсказуемо. Даже для меня, глубоко погруженного в тему, происходящее не сразу находит объяснение.





Первое. Сменилась риторика властей города и области, и СМИ.

Смотрите, с самого начала мэр Бреста отправлял активистов в суд, а губернатор "видеть не хотел". В воскресенье мэр приглашает противников строительства к губернатору. Изначально говорил, что только суд может "решить" вопрос, а сейчас "запускать завод нет оснований". То есть, прямой намек на возможность закрытия (незапуска) завода, который находится не в территориальном подчинении администратора города?

В среду утром на личном приеме граждан губернатор дал надежду (именно такова риторика СМИ) активистам на закрытие (незапуск) завода, хотя одно не следует из другого.

Что могло изменить риторику властей?

По утверждению директора ООО "АйПауэр" выбросы на заводе в момент пусконаладочных работ превысили разрешенные на 120 граммов (всего лишь). Неужели настолько несущественное превышение (по закону допустимо около 124 килограммов) могло заставить руководство Брестского областного комитета по охране окружающей среды об этом написать докладную записку в Брестский областной комитет, а факт появления документа в информационном пространстве стал основанием для заявлений Александра Рогачука?

Гипотеза 1

Градус настроений активистов перешёл в состояние "кипеть" и этот факт может быть прямой угрозой местной власти в момент приезда Президента на открытии Западного обхода, дескать, не решили, не успокоили - хороший повод для Президента "поотрывать головы".

Гипотеза 2

Если предположить, что в строительстве завода имеются интересы России, то на фоне мясомолочных войн это "движение" имеет основания. Ведь если нашим молочным интересам российские игроки перекрывают рынки, то далеко не факт, что закрытие (незапуск) завода - не есть зеркальная мера. Смотрите, изначально вся местная власть делала отсыл на Минск и инновационную Программу развития республики, а сейчас как-будто их подменили - ощущение, что с самого верху дана команда остановить запуск завода.

Это же подтверждает и риторика СМИ. Ладно профессионализм журналистов Тут.бая вызывает большие вопросы (цит. представитель ООО "АйПауэр" - мэр Бреста не произнес слово "Закрывайте", а они написали именно так), но печатное издание "СБ", ранее не сильно освещавшее противостояние, мгновенно написало о встрече активистов и губернатора.

Гипотеза 3

Власть действительно и ответственно бдит за исполнением действующего законодательства. До момента появления факта превышения выбросов сверх нормы у власти не было оснований реагировать на основании расчетов, домыслов и предположений. Появился факт нарушения и вот вам - пожалуйста, мы работаем по закону, как и обещали (должны).

На мой взгляд, каждая из предложенных гипотез имеет место быть.

Второе и не менее важное. Уроки и последствия.

Для всех граждан Беларуси ситуация в Бресте наглядный пример, как не нужно отстаивать свои права. Представители власти констатируют, а активисты подтверждают, что впервые за всю историю противостояния граждане смогли лаконично и точно, без шоу и эмоций, изложить свою позицию. До этого момента было все: голуби на площади, истерии Петрухина и Кабанова, оголтелость Бекалюка, "президенство" Лепесевича, песнопения Казака и даже кукольный театр Остапука, но все это не решило вопрос, а значит, действия не продуктивны. Очевидно, активисты усвоили этот урок и вроде исправились, но...

Степень доверчивости и наивности оных просто зашкаливает: то, что их услышали, ранее они заявляли как минимум трижды - их услышал Худык, потом Романович, а теперь уже и Лис, а воз и ныне там.

Властей, очевидно, данная ситуация должна подтолкнуть к более требовательным и решительным действиям по отношению к гражданам и бизнесу. Каждую из сторон власть, очевидно, должна более твердо понудить к уважению мнений, прав и интересов в рамках закона.

У бизнеса тоже свой урок. Даже будучи правыми с точки зрения закона, попирать мнение общества (пусть и ничтожного меньшинства) дорого. Бесспорно, у всего есть своя цена и этот конфликт по стоимости возможно дешевле, чем коммуникации СЭЗ "Брест", но, если идти именно этим путем, то мы скоро превратимся в животных.

Каковы же последствия?

Заявления и объяснения представителей завода на пресс-конференции весьма убедительны и здравы, но "хуже всего", что законны. И убежден, они будут эффективно отстаивать свои экономические интересы - это они делать умеют хорошо. Если власть попытается закрыть завод не на юридических основаниях, а волевым решением, то Республика Беларусь получит непоправимый удар по инвестиционному имиджу - инвесторов мы не привлечем ещё очень долго. Кто согласится вкладывать инвестиции без государственных гарантий?

Второе последствие. Если власть закроет завод волевым решением, то докажет свою силу и "беззаконность", а это чревато серьезными последствиями. Однако, убеждён, что управленцы психологически достаточно устойчивы, чтобы делать эмоциональные выводы. Очевидно, узел раздора будет рубить суд на основании заключений государственной экспертизы.

Поживем-посмотрим...

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однако давайте сохраним это - для истории,

чтобы она потом могла рассудить все стороны.