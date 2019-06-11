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Белгидромет: «В ближайшее время дожди будут носить очень локальный характер»

12.06.2019 22:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пока аграрии все силы бросили на борьбу с температурными рекордами, синоптики не перестают предупреждать об оранжевом уровне опасности и, увы, не радуют прогнозами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белгидромет: «В ближайшее время дожди будут носить очень локальный характер»

Цифры на термометре могут подрасти. Среднесуточная норма уже превышена как минимум на 8-10 градусов. Но в то же время опускать руки не надо, – заверяют в Белгидромете. Погода – барышня капризная, 2018 год это подтвердил. На смену засушливому маю и июню тогда пришли июльские дожди. Ждать их, конечно, будем и сейчас.

Белгидромет: «В ближайшее время дожди будут носить очень локальный характер»

Татьяна Четырко, начальник отдела Республиканского центра по гидрометеорологии:
В ближайшее время дожди будут носить очень локальный характер. Таких дождей, которые в значительной степени пополнят влагозапасы в почве, мы не ожидаем. Поэтому в ближайшее время ситуация будет достаточно сложной, особенно в Гомельской области. Негативная ситуация так же складывается на юго-западе Могилевской области и в отдельных районах Минской области. Все-таки в Минской области ситуация еще не так критична.

Белгидромет: «В ближайшее время дожди будут носить очень локальный характер»

Люди в материале: Татьяна Четырко
 
 
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Новости Беларуси. Пока аграрии все силы бросили на борьбу с температурными рекордами, синоптики не перестают предупреждать об оранжевом уровне опасности и, увы, не...
 
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