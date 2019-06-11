|
«Мы с этой ситуацией не намерены мириться»: как белорусский АПК будет справляться с последствиями аномальной жары
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь во власти жары. Высокий плюс без преувеличения определяет правила поведения во всех сферах жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особенно остро эта ситуация сказывается на сельском хозяйстве: знойный июнь и отсутствие дождей могут напрямую отразиться на посевах. Об этом глава государства говорил накануне, назначая новых руководителей (подробнее
Это лето для Беларуси привычным точно не назовешь. Столбик термометра уж очень быстро набирает скорость – за +30 изо дня в день. 11 июня и вовсе побили температурный рекорд, который был установлен 82 года назад – настольно жарко в белорусской столице было лишь в июне 1937-го.
Взять ситуацию под контроль нужно в каждой области, регионе, хозяйстве. Не случайно 11 июня во время назначения руководителей местных органов власти Александр Лукашенко четко поставил задачи: сделать нужно все возможное, отнестись по-хозяйски (в первую очередь убрать подсохшие посевы) и ни в коем случае ничего не потерять, несмотря на климатические аномалии.
Ведь хороший урожай – залог всего. К тому же это и экономическая безопасность страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Масло в климатическую проблему подливает и прошлый неурожайный год – зернофуражных резервов нет. Это еще одна проблема, которая сейчас вышла на первый план. Ставку можно делать на кукурузу. Тем более есть технология, которую освоили, можно сказать, по всей Беларуси.
Консервация кукурузного зерна в рукава – этот способ активно используют, например, в Западной Европе. Основан он на принципе герметичного хранения. Главное преимущество супергерметичной упаковки – потери кормов сведены к минимуму. Такой корм приходится по вкусу животным.
Александр Лукашенко:
У нас есть технология консервации кукурузного зерна в рукава. Очень хорошая технология, и я уже однозначно на этом настаиваю. Тоже проверено мною. Поедаемость идеальная, скот любит этот корм. И он будет для нас, наверное, дешевле, чем сушить.
Что такое качественный корм, не понаслышке знают в хозяйстве, которое считается одним из крупнейших в Гомельской области. Специализируется на производстве мяса, молока, выращивании картофеля и овощей. Но в 2019 году жара подбросила трудностей.
Андрей Саханков рассказывает: в Гомельский район из Могилевской области приехал 5 лет назад. Но к высоким температурам и ежегодным природным аномалиям привыкнуть не может до сих пор.
К примеру, на этом поле, казалось бы, по технологии сделано все. Но ячмень буквально сгорел от жары – урожай уже не спасти.
Андрей Саханков, руководитель сельхозпредприятия:
Гомельский регион не зря назвали самым сложным. Такая жаркая ситуация повсюду. Аграрии даже боятся повторения прошлого года. Тогда, чтобы не остаться без корма, ставку сделали как раз на упомянутую накануне Президентом кукурузу. Не прогадали.
В этом году тоже рассчитывают на царицу полей. Только на этот раз посевные площади кукурузы удвоили. Главное, чтобы жара хоть немного отступила.
Руслан Глушко, председатель комитета по сельском хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома:
На следующей неделе ответственные доложат Президенту о том, как обстоят дела в растениеводстве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Мы с этой ситуацией не намерены мириться»: как белорусский АПК будет справляться с последствиями аномальной жары
Новости Беларуси. Беларусь во власти жары. Высокий плюс без преувеличения определяет правила поведения во всех сферах жизни, сообщили в программе Новости «24 часа»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)