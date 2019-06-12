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Женская и мужская сборные Беларуси одержали победы в Финляндии в волейбольной Евролиге

12.06.2019 22:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

12 июня женская и мужская сборные по волейболу проводили выездные матчи 5-го тура в «Золотой Евролиге».


Фото: bvf.by

Женская сборная Беларуси одержала пятую победу подряд, обыграв в гостях соперниц из Финляндии — 3:0 (25:17, 25:16. 25:18). Поединок продолжался 63 минуты.

Очки в составе белорусской команды набирали Екатерина Сокольчик (12), Анна Калиновская (11), Анна Климец (10), Анастасия Горелик (6), Надежда Столяр (6), Анастасия Шаш (6), Татьяна Маркевич (6), Анна Гришкевич (5).

В финской команде самыми результативными стали Пия Корхонен (13 очков), Саара Ханнеле Эске (7) и Суви Кокконен (7).

В другом матче группы «С» сборная Испании взяла верх над Азербайджаном — 3:0 (25:12, 25:24, 25:22).

Положение команд в группе «С»:

1. Беларусь — 14 очков (5 игр; разница партий 15−4)

2. Испания — 12 (5; 13−5)

3. Финляндия — 3 (5; 5−13)

4. Азербайджан — 1 (5; 4−15).

В заключительном матче женская сборная Беларуси сыграет в гостях с Испанией (15 июня).

Мужская сборная Беларуси одержала четвертую победу, обыграв в гостях финнов — 3:0 (25:22, 25:23, 25:20). Матч продолжался 85 минут.


Фото: cev.eu

Очки в составе белорусской команды набирали Сергей Бусел (13), Вячеслав Шмат (10), Родион Мискевич (10), Андрей Радюк (9), Павел Куклинский (8), Алексей Кураш (2).

В команде Финляндии самыми результативными оказались Йоонас Йокела (16) и Пеету Мякинен (9).

В другом поединке группы «С» сборная Украины победила Чехию — 3:0 (25:20, 25:20, 25:13).

Белорусы по-прежнему сохраняют лидерство в своем квартете.

Положение команд в группе «С»:

1. Беларусь — 12 очков (5 игр; разница партий 13−5)

2. Украина — 10 (5; 12−7)

3. Чехия — 8 (5; 10−10)

4. Финляндия — 0 (5; 2−15).

На групповой стадии белорусам осталось провести еще один выездной матч — 15 июня с Украиной.

По итогам групповой стадии победители трех групп выйдут в «финал четырех», где выступят также команды — хозяйки решающей стадии. Если хозяева финальных турниров на групповой стадии займут 1-е места в своих квартетах, то путевку в «финал четырех» получат сборные, занявшие 2-е место.

Мужской «финал четырех» 21−22 июня примет эстонский Таллин, квартет женских сборных в эти же сроки соберется в хорватском Вараждине.

 
 
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12 июня женская и мужская сборные по волейболу проводили выездные матчи 5-го тура в «Золотой Евролиге».
 
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