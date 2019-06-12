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Парню, который ударил 16-летнего спортсмена в Лиде — и тот умер, изменили статью на более тяжкую

12.06.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Парню, который ударил 16-летнего спортсмена в Лиде — и тот умер, изменили статью на более тяжкую

Парню, который в лидском филиале Гродненского государственного училища олимпийского резерва ударил после тренировки 16-летнего учащегося Андрея Дороховича — и подозревался в причинении смерти по неосторожности, изменили статью на более тяжкую. Об этом TUT.BY рассказала мама убитого подростка Инна Дорохович.

Сейчас 18-летнему Руслану грозит до 15 лет за умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

— Несовершеннолетнему были причинены тяжкие телесные повреждения в виде тупой травмы грудной клетки, повлекшей рефлекторную остановку сердца и наступление смерти, — пояснили в СК.

Следователи установили, что в спортивном зале Гродненского государственного училища олимпийского резерва, в котором произошло преступление, пропускной режим не обеспечивался, в результате чего его беспрепятственно посещали посторонние лица, включая обвиняемого. Действенный контроль за тренировочным процессом учащихся со стороны тренеров-преподавателей отсутствовал, а сам зал находится в неудовлетворительном состоянии и не позволяет проводить надлежащие занятия с молодыми спортсменами.

Для устранения этих и иных недостатков в адрес начальника управления спорта и туризма Гродненского областного исполнительного комитета внесено представление.

Напомним, уголовное дело по факту гибели 16-летнего спортсмена в лидском филиале Гродненского государственного училища олимпийского резерва возбудили 12 апреля. Подозреваемый — 18-летний житель Лиды, нанесший в ходе конфликта удар Андрею Дороховичу, после которого тот умер. Мама погибшего парня говорит, что удара было три, от последнего, согласно экспертизе, и умер Андрей.

Во время следствия подтвердилась связь между смертью Дороховича и физическим воздействием со стороны подозреваемого. 18-летний парень не задерживался и находится под подпиской о невыезде.

Напомним, учащийся 10-го класса отделения тяжелой атлетики Андрей Дорохович умер после тренировки 1 апреля. Знакомые подростка говорили, что незадолго до несчастного случая между умершим парнем и еще одним учащимся возник конфликт.

— Андрей был неконфликтным и спокойным человеком. Сам бы он первый никуда не полез. Что за разборка была, точно не знаю — знаю только, что ему «пробили фанеру» (удар в грудь. — Прим. TUT.BY) и он головой о батарею ударился, — говорил один из знакомых мальчика.

 
 
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Парню, который в лидском филиале Гродненского государственного училища олимпийского резерва ударил после тренировки 16-летнего учащегося Андрея Дороховича —...
 

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