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Парню, который ударил 16-летнего спортсмена в Лиде — и тот умер, изменили статью на более тяжкую
Источник материала: Lida.Info
Парню, который в лидском филиале Гродненского государственного училища олимпийского резерва ударил после тренировки 16-летнего учащегося Андрея Дороховича — и подозревался в причинении смерти по неосторожности, изменили статью на более тяжкую. Об этом
Сейчас 18-летнему Руслану грозит до 15 лет за умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
— Несовершеннолетнему были причинены тяжкие телесные повреждения в виде тупой травмы грудной клетки, повлекшей рефлекторную остановку сердца и наступление смерти, —
Следователи установили, что в спортивном зале Гродненского государственного училища олимпийского резерва, в котором произошло преступление, пропускной режим не обеспечивался, в результате чего его беспрепятственно посещали посторонние лица, включая обвиняемого. Действенный контроль за тренировочным процессом учащихся со стороны тренеров-преподавателей отсутствовал, а сам зал находится в неудовлетворительном состоянии и не позволяет проводить надлежащие занятия с молодыми спортсменами.
Для устранения этих и иных недостатков в адрес начальника управления спорта и туризма Гродненского областного исполнительного комитета внесено представление.
Напомним, уголовное дело по факту гибели 16-летнего спортсмена в лидском филиале Гродненского государственного училища олимпийского резерва
Во время следствия подтвердилась связь между смертью Дороховича и физическим воздействием со стороны подозреваемого. 18-летний парень не задерживался и находится под подпиской о невыезде.
Напомним, учащийся 10-го класса отделения тяжелой атлетики Андрей Дорохович умер после тренировки 1 апреля. Знакомые подростка говорили, что незадолго до несчастного случая между умершим парнем и еще одним учащимся возник конфликт.
— Андрей был неконфликтным и спокойным человеком. Сам бы он первый никуда не полез. Что за разборка была, точно не знаю — знаю только, что ему «пробили фанеру» (удар в грудь. — Прим. TUT.BY) и он головой о батарею ударился, — говорил один из знакомых мальчика.
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Парню, который в лидском филиале Гродненского государственного училища олимпийского резерва ударил после тренировки 16-летнего учащегося Андрея Дороховича —...
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