В Крупках провели соревнования санитарных и добровольных пожарных дружин (фото)

Источник материала: Крупскi веснiк (Крупки)

Свои профессиональные навыки продемонстрировали санитарные формирования гражданской обороны и добровольные пожарные дружины. За звание лучших боролись 5 санитарных формирований предприятий района и 4 добровольные пожарные дружины. Свои теоретические и практические навыки демонстрировали команды филиала «Крупское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Холопеничского производственного участка ОАО «Здравушка-милк», КУП «Жилтеплострой», ООО «Амкодор-Можа», Крупского района газоснабжения ПУ «Борисовгаз».

Построение участников соревнований, командиры сандружин докладывают о готовности начальнику штаба гражданской обороны. Рапорт заместителю председателя райисполкома Анатолию Ганчару, пожелания сражаться до победы, последние приготовления – соревнования начались. Пять этапов напряженной борьбы – команды демонстрировали практические навыки оказывать помощь в различных чрезвычайных ситуациях.









Судейская коллегия строго оценивала действия команд. Проверялось наличие необходимого табельного оснащения санитарных дружин и умение им пользоваться, способность работать в очагах комбинированного и химического заражения, инфекционного заболевания, теоретическая подготовка командиров. Участники преодолевали смоделированные чрезвычайные ситуации с условными пострадавшими: оказывали первую медицинскую помощь пораженным в очагах, пострадавшим при стихийных бедствиях и производственных авариях, при травмах, несчастных случаях, кровотечениях и внезапных заболеваниях, произошедших непосредственно в цехах, мастерских, на рабочих местах и так далее. Командиры демонстрировали способности управлять личным составом в сложных условиях. Этот своеобразный экзамен на готовность качественно оказывать доврачебную помощь в непростых обстоятельствах дружины сдали на «хорошо» и «отлично».





Дружинники быстро, четко и слаженно решали поставленные перед ними задачи. Бесспорным лидером соревнований, вот уже который год подряд, стала команда филиала «Крупское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» – первое место. Достойную конкуренцию составила команда Крупского района газоснабжения ПУ «Борисовгаз» – второе место. Третье место заняла команда ООО «Амкодор-Можа».

Одновременно с санитарными на старт вышли добровольные пожарные дружины. Ловкость, силу и умения действовать в чрезвычайной ситуации демонстрировали команды ЗАО «Хотюхово», филиала «Крупское УМГ», Холопеничского производственного участка ОАО «Здравушка-милк» и КУП «Жилтеплострой». На протяжении нескольких часов они определяли лучших на разных этапах. На пирсе развернулось захватывающее действие. Командам необходимо выполнить боевое развертывание – развернуть линию пожарных рукавов, запустить мотопомпу. Кроме того, участникам предстояло преодолеть 100-метровую полосу с препятствием и пройти проверку знаний, необходимых при ликвидации чрезвычайной ситуации. Важно не только быстро, но и правильно справиться с заданием. В обратном случае судейская коллегия начислит штрафные очки.





Кто же стал победителем? Итак, третье место в активе дружины КУП «Жилтеплострой». В упорной борьбе второе место заняла команда Холопеничского производственного участка ОАО «Здравушка-милк». Лучшими вновь стали представители Крупского УМГ.

На церемонии награждения присутствовали заместитель председателя районного исполнительного комитета Андрей Воробьёв, исполняющий обязанности начальника Крупского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Александр Коньков. Андрей Воробьёв отметил высокий уровень готовности всех команд к действиям в чрезвычайных ситуациях. Победители и призеры соревнований награждены призами.

И еще один важный момент. Активное участие в мероприятии приняли члены РО ОО «БРСМ». Ребята выступили в роли статистов.





































































































































































