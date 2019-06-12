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Кубок Стэнли выиграл клуб, в январе занимавший последнее место в чемпионате НХЛ

13.06.2019 05:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хоккеисты «Сент-Луиса» впервые в истории завоевали Кубок Стэнли.

В ночь на 13 июня в Бостоне «блюзмены» обыграли хозяев в седьмом матче финальной серии.

«Бостон» — «Сент-Луис» — 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Шайбы: 0:1 — О`Райлли (Боумистер, Пьетранджело, 16.47), 0:2 — Пьетранджело (Шварц, 19.52), 0:3 — Шенн (Тарасенко, Шварц, 51.25), 0:4 — Сэнфорд (Перрон, О`Райлли, 55.22), 1:4 — Гржельчик (Крейчи, 57.50).

Броски: 33−20 (12−4, 11−6, 10−10).

Штраф: 0−2.

Гости отметились двумя голами в конце первого периода. Второй период и начало третьего проходили с заметным преимуществом «Бостона», но гости не чурались порой просто выбрасывать шайбу из своей зоны, кроме того, «блюзменов» выручал голкипер Джордан Биннингтон.

В середине третьего периода, после очередного сэйва Биннингтона его партнерами удалась контратака, и Владимир Тарасенко вывел на завершающий бросок Брейдена Шенна — 3:0.

А когда Сэнфорд замкнул пас Перрона и за 4 с половиной минуты до сирены довел перевес своей команды до 4:0, стало очевидно, что победу «Сент-Луис» уже не упустит.

В концовке «Бостон» сумел отыграть один гол после ювелирного броска Мэтта Гржельчика в верхний угол.

Отметим, что в начале января «Сент-Луис» занимал последнее вместо в турнирной таблице чемпионата НХЛ. Но после смены главного тренера здорово провел вторую половину сезона и вышел в плей-офф, где не просто сумел добраться до финала, но и завоевать трофей.

«Сент-Луис» был основан в 1967 году и прежде никогда не выигрывал Кубок Стэнли.

В 2000 году «Сент-Луис» выиграл Президентский кубок, став победителем регулярного чемпионата.

«Бостон» был основан в 1924 году, в его копилке 6 Кубков Стэнли, предыдущий успех случился в 2011 году.

 
 
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В 2000 году команда выигрывала Президентский кубок, став победителем регулярного чемпионата. Но Кубка Стэнли в своей 52-летней истории никогда не брала.
 
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