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Что есть в жару: три рецепта холодных супов

13.06.2019 06:30 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Что есть в жару: три рецепта холодных супов

Суп из горошка и авокадо

Что есть в жару: три рецепта холодных супов

Фото: 24tv.ua

Ингредиенты

Сливочное масло 2 ст. ложки
Сладкая луковица среднего размера, мелко нарезанная 1 шт.
Овощной бульон 1 л
Сладкий горошек 300 г
Листья шпината две пригоршни
Несколько веточек шпината  
Большое нарезанное авокадо  1 шт.
Лимонный сок 100 мл
соль и перец по вкусу
Греческий йогурт для подачи  

В большой кастрюле на среднем огне растапливаем масло. Добавляем лук и готовим, чтобы он стал мягким (4–6 минут).

Добавляем бульон и на сильном огне доводим до кипения. Добавляем горошек и готовим еще 4–6 минут.

Снимаем с огня, всыпаем листья шпината и мяты и даем слегка остыть.

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Добавляем в суп авокадо и лимонный сок и перемалываем в блендере до однородной массы.

Приправляем солью и перцем.

Если суп слишком густой, его можно разбавить водой. Блюдо охлаждать минимум четыре часа.

Подавать, посыпав свежими горошинами и листьями мяты и украсив йогуртом.

Суп из моркови и имбиря

Что есть в жару: три рецепта холодных супов

Фото: 24tv.ua

Ингредиенты

Свежая морковь, нарезанная ломтиками 700 г
Оливковое масло 2 ст. ложки
Небольшие луковицы, мелко нарезанные 2 шт.
Измельченные зубчики чеснока 2 шт.
Корень имбиря, очищенный и нарезанный 2,5–3 см
Щепотка хлопьев красного перца  
Морская соль 1 ч. ложка
Четверть чайной ложки корицы  
Половина чайной ложки куркумы  
Вода 800 мл
Молотый перец, йогурт или кокосовое молоко, зелень для подачи  

Разогреваем масло в кастрюле на среднем огне.

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Добавляем лук, чеснок, имбирь и хлопья красного перца и готовим 1–2 минуты, не доводя до коричневого цвета.

Добавляем морковь, соль, корицу и куркуму, готовим еще 1–2 минуты, постоянно помешивая.

Заливаем водой и доводим до кипения. Уменьшаем огонь и готовим 20–25 минут, пока морковь не станет очень мягкой.

Измельчаем суп в блендере. Охлаждаем минимум четыре часа.

Подаем, украсив йогуртом или кокосовым молоком, посыпав зеленью, морской солью, свежемолотым перцем.

Щавелевый суп

Что есть в жару: три рецепта холодных супов

Фото: 24tv.ua

Ингредиенты

Щавель 2 пучка
Огурцы 300 г
Яйцо 4 шт.
Сметана 100 г
Сахар 1 ст. ложка
Укроп, зеленый лук и соль по вкусу  

Варим вкрутую яйца, охлаждаем и мелко нарезаем.

Разбираем и хорошо промываем щавель.

Нарезаем, заливаем кипятком и варим не более пяти минут. Охлаждаем.

Мелко нарезаем огурцы и зеленый лук, смешиваем с яйцами, солим и кладем в бульон с щавелем.

Добавляем сахар, соль, зелень и сметану.

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Не только охлажденные напитки спасают от летней жары – прекрасно насытят и освежат холодные супы. Кроме того, их несложно готовить.
 
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