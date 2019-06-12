Что есть в жару: три рецепта холодных супов

Суп из горошка и авокадо
Фото: 24tv.ua
Ингредиенты
|Сливочное масло
|2 ст. ложки
|Сладкая луковица среднего размера, мелко нарезанная
|1 шт.
|Овощной бульон
|1 л
|Сладкий горошек
|300 г
|Листья шпината
|две пригоршни
|Несколько веточек шпината
|Большое нарезанное авокадо
|1 шт.
|Лимонный сок
|100 мл
|соль и перец
|по вкусу
|Греческий йогурт для подачи
В большой кастрюле на среднем огне растапливаем масло. Добавляем лук и готовим, чтобы он стал мягким (4–6 минут).
Добавляем бульон и на сильном огне доводим до кипения. Добавляем горошек и готовим еще 4–6 минут.
Снимаем с огня, всыпаем листья шпината и мяты и даем слегка остыть.
Добавляем в суп авокадо и лимонный сок и перемалываем в блендере до однородной массы.
Приправляем солью и перцем.
Если суп слишком густой, его можно разбавить водой. Блюдо охлаждать минимум четыре часа.
Подавать, посыпав свежими горошинами и листьями мяты и украсив йогуртом.
Суп из моркови и имбиря
Фото: 24tv.ua
Ингредиенты
|Свежая морковь, нарезанная ломтиками
|700 г
|Оливковое масло
|2 ст. ложки
|Небольшие луковицы, мелко нарезанные
|2 шт.
|Измельченные зубчики чеснока
|2 шт.
|Корень имбиря, очищенный и нарезанный
|2,5–3 см
|Щепотка хлопьев красного перца
|Морская соль
|1 ч. ложка
|Четверть чайной ложки корицы
|Половина чайной ложки куркумы
|Вода
|800 мл
|Молотый перец, йогурт или кокосовое молоко, зелень для подачи
Разогреваем масло в кастрюле на среднем огне.
Добавляем лук, чеснок, имбирь и хлопья красного перца и готовим 1–2 минуты, не доводя до коричневого цвета.
Добавляем морковь, соль, корицу и куркуму, готовим еще 1–2 минуты, постоянно помешивая.
Заливаем водой и доводим до кипения. Уменьшаем огонь и готовим 20–25 минут, пока морковь не станет очень мягкой.
Измельчаем суп в блендере. Охлаждаем минимум четыре часа.
Подаем, украсив йогуртом или кокосовым молоком, посыпав зеленью, морской солью, свежемолотым перцем.
Щавелевый суп
Фото: 24tv.ua
Ингредиенты
|Щавель
|2 пучка
|Огурцы
|300 г
|Яйцо
|4 шт.
|Сметана
|100 г
|Сахар
|1 ст. ложка
|Укроп, зеленый лук и соль по вкусу
Варим вкрутую яйца, охлаждаем и мелко нарезаем.
Разбираем и хорошо промываем щавель.
Нарезаем, заливаем кипятком и варим не более пяти минут. Охлаждаем.
Мелко нарезаем огурцы и зеленый лук, смешиваем с яйцами, солим и кладем в бульон с щавелем.
Добавляем сахар, соль, зелень и сметану.