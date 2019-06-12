Что есть в жару: три рецепта холодных супов

Суп из горошка и авокадо



Фото: 24tv.ua

Ингредиенты

Сливочное масло 2 ст. ложки Сладкая луковица среднего размера, мелко нарезанная 1 шт. Овощной бульон 1 л Сладкий горошек 300 г Листья шпината две пригоршни Несколько веточек шпината Большое нарезанное авокадо 1 шт. Лимонный сок 100 мл соль и перец по вкусу Греческий йогурт для подачи

В большой кастрюле на среднем огне растапливаем масло. Добавляем лук и готовим, чтобы он стал мягким (4–6 минут).

Добавляем бульон и на сильном огне доводим до кипения. Добавляем горошек и готовим еще 4–6 минут.

Снимаем с огня, всыпаем листья шпината и мяты и даем слегка остыть.

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Добавляем в суп авокадо и лимонный сок и перемалываем в блендере до однородной массы.

Приправляем солью и перцем.

Если суп слишком густой, его можно разбавить водой. Блюдо охлаждать минимум четыре часа.

Подавать, посыпав свежими горошинами и листьями мяты и украсив йогуртом.

Суп из моркови и имбиря



Фото: 24tv.ua

Ингредиенты

Свежая морковь, нарезанная ломтиками 700 г Оливковое масло 2 ст. ложки Небольшие луковицы, мелко нарезанные 2 шт. Измельченные зубчики чеснока 2 шт. Корень имбиря, очищенный и нарезанный 2,5–3 см Щепотка хлопьев красного перца Морская соль 1 ч. ложка Четверть чайной ложки корицы Половина чайной ложки куркумы Вода 800 мл Молотый перец, йогурт или кокосовое молоко, зелень для подачи

Разогреваем масло в кастрюле на среднем огне.

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Добавляем лук, чеснок, имбирь и хлопья красного перца и готовим 1–2 минуты, не доводя до коричневого цвета.

Добавляем морковь, соль, корицу и куркуму, готовим еще 1–2 минуты, постоянно помешивая.

Заливаем водой и доводим до кипения. Уменьшаем огонь и готовим 20–25 минут, пока морковь не станет очень мягкой.

Измельчаем суп в блендере. Охлаждаем минимум четыре часа.

Подаем, украсив йогуртом или кокосовым молоком, посыпав зеленью, морской солью, свежемолотым перцем.

Щавелевый суп



Фото: 24tv.ua

Ингредиенты

Щавель 2 пучка Огурцы 300 г Яйцо 4 шт. Сметана 100 г Сахар 1 ст. ложка Укроп, зеленый лук и соль по вкусу

Варим вкрутую яйца, охлаждаем и мелко нарезаем.

Разбираем и хорошо промываем щавель.

Нарезаем, заливаем кипятком и варим не более пяти минут. Охлаждаем.

Мелко нарезаем огурцы и зеленый лук, смешиваем с яйцами, солим и кладем в бульон с щавелем.

Добавляем сахар, соль, зелень и сметану.