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В Беларуси зафиксировано 27 случаев теплового и солнечного удара

13.06.2019 00:41 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С начала июня врачи скорой выезжали 27 раз к белорусам, у которых случался тепловой или солнечный удар.

Об этом информировали в министерстве здравоохранения Беларуси.

Отмечается, что больше всего пострадавших было в Гомельской области – 11 вызовов, в Минской области врачей вызывали 7 раз, в Гродненской – 4, а в Брестской – 1 раз по поводу тепловых или солнечных ударов.

Напомним, в Беларуси наблюдается аномальная жара. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности, 13 июня в стране ожидается +35.

Высокая температура воздуха негативно влияет на организм человека в условиях высокой влажности. Медики рекомендуют носить одежду исключительно из натуральных материалов, не злоупотреблять спиртными напитками, принимать большое количество лекарств.

Следует пить больше воды и ограждать детей и людей преклонного возраста от жары, не находиться под открытым солнцем.

 
 
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С начала июня врачи скорой выезжали 27 раз к белорусам, у которых случался тепловой или солнечный удар.
 
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