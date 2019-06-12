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В Беларуси зафиксировано 27 случаев теплового и солнечного удара
Источник материала: БДГ
С начала июня врачи скорой выезжали 27 раз к белорусам, у которых случался тепловой или солнечный удар.
Об этом
Отмечается, что больше всего пострадавших было в Гомельской области – 11 вызовов, в Минской области врачей вызывали 7 раз, в Гродненской – 4, а в Брестской – 1 раз по поводу тепловых или солнечных ударов.
Напомним, в Беларуси
Высокая температура воздуха негативно влияет на организм человека в условиях высокой влажности. Медики рекомендуют носить одежду исключительно из натуральных материалов, не злоупотреблять спиртными напитками, принимать большое количество лекарств.
Следует пить больше воды и ограждать детей и людей преклонного возраста от жары, не находиться под открытым солнцем.
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С начала июня врачи скорой выезжали 27 раз к белорусам, у которых случался тепловой или солнечный удар.
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