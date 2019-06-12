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На какие льготы могут претендовать пенсионеры в Беларуси
Источник материала: Myfin
Обязательные льготы для пенсионеров по возрасту
Основную массу всех получателей пенсий в Беларуси составляют пенсионеры по возрасту. Многие из них имеют право на дополнительные льготы: по инвалидности, в связи со службой или работой в определенных организациях, за подвиги и звания.
Но список льгот для всех пенсионеров по состоянию на 2019 год не так уж и велик:
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Myfin.by выяснил, на какие конкретно льготы и в каком размере, может претендовать рядовой пенсионер в Беларуси.
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