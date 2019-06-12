На какие льготы могут претендовать пенсионеры в Беларуси

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Обязательные льготы для пенсионеров по возрасту

Основную массу всех получателей пенсий в Беларуси составляют пенсионеры по возрасту. Многие из них имеют право на дополнительные льготы: по инвалидности, в связи со службой или работой в определенных организациях, за подвиги и звания.

Но список льгот для всех пенсионеров по состоянию на 2019 год не так уж и велик: