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На какие льготы могут претендовать пенсионеры в Беларуси

13.06.2019 06:23 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

На какие льготы могут претендовать пенсионеры в Беларуси
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Обязательные льготы для пенсионеров по возрасту

Основную массу всех получателей пенсий в Беларуси составляют пенсионеры по возрасту. Многие из них имеют право на дополнительные льготы: по инвалидности, в связи со службой или работой в определенных организациях, за подвиги и звания.

Но список льгот для всех пенсионеров по состоянию на 2019 год не так уж и велик:

 
 
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Myfin.by выяснил, на какие конкретно льготы и в каком размере, может претендовать рядовой пенсионер в Беларуси.
 
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