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Приём документов в учреждения образования будет осуществляться до 28.08.2019 включительно
13.06.2019 07:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Прокуратурой города Бреста проводится мониторинг приема документов для зачисления детей в школы и гимназии г. Бреста. Прием документов от законных представителей в учреждениях образования начался 12.06.2019 с 8.00.
В связи с этим с утра у гимназий города отмечается наличие больших очередей из родственников учащихся.
Следует обратить внимание граждан на то, что прием документов в учреждения образования будет осуществляться до 28.08.2019 включительно, после чего будут приняты окончательные решения по формированию классов.
Приоритет на прием в школы и гимназии отдается детям, проживающим на территории, относящейся к данным учреждениям образования.
Вместе с тем, в связи с наличием большого количества заявлений родителей местными исполнительными и распорядительными органами будет рассмотрен вопрос о введении в некоторых гимназиях города дополнительных классов.
Старший помощник прокурора города Бреста
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Прокуратурой города Бреста проводится мониторинг приема документов для зачисления детей в школы и гимназии г. Бреста. Прием документов от законных...
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