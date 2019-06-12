Приём документов в учреждения образования будет осуществляться до 28.08.2019 включительно

Источник материала: Виртуальный Брест

Прокуратурой города Бреста проводится мониторинг приема документов для зачисления детей в школы и гимназии г. Бреста. Прием документов от законных представителей в учреждениях образования начался 12.06.2019 с 8.00.





В связи с этим с утра у гимназий города отмечается наличие больших очередей из родственников учащихся.

Следует обратить внимание граждан на то, что прием документов в учреждения образования будет осуществляться до 28.08.2019 включительно, после чего будут приняты окончательные решения по формированию классов.

Приоритет на прием в школы и гимназии отдается детям, проживающим на территории, относящейся к данным учреждениям образования.

Вместе с тем, в связи с наличием большого количества заявлений родителей местными исполнительными и распорядительными органами будет рассмотрен вопрос о введении в некоторых гимназиях города дополнительных классов.

Старший помощник прокурора города Бреста

младший советник юстиции Т.В. Литвинчук