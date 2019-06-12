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Александр Лукашенко 13-14 июня совершит рабочий визит в Кыргызстан

13.06.2019 07:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Александр Лукашенко 13-14 июня совершит рабочий визит в Кыргызстан
БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13-14 июня совершит рабочий визит в Кыргызскую Республику. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Александр Лукашенко 13-14 июня совершит рабочий визит в Кыргызстан Лукашенко встретился в Пекине с вице-президентом ОАЭ

Глава государства примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, где Беларусь имеет статус государства-наблюдателя.

Выступление Александра Лукашенко планируется во время заседания совета в расширенном составе. Глава государства обозначит позицию Беларуси по актуальной международной тематике и дальнейшему развитию сотрудничества в рамках данного интеграционного объединения.

 
 
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Президент Беларуси примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
 
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